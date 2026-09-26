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Bitget saldırısındaki kaybın boyutu değişti

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Bitget saldırısındaki kaybın boyutu değişti
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Kripto para borsası Bitget, saldırıda etkilenen varlıkların tutarını 387,5 milyon dolar olarak güncelledi. Şirket, ilk hesapta yer almayan transferlerin toplamı yükselttiğini açıkladı. Çalınan varlıkların dondurulması ve geri alınması için ödül programı başlatıldı.

Bitget'in 25 Eylül'de yayımladığı olay raporuna göre saldırganların kontrolündeki adreslere aktarılan varlıklar, ilk duyurudaki 351,6 milyon doları 35,9 milyon dolar aştı. Fark, Zcash ve TRON ağlarında saldırı sırasında gerçekleşen bazı transferlerin hesaba eklenmesinden kaynaklandı.

Borsa, güncellemenin yeni yetkisiz transferler anlamına gelmediğini vurguladı. Olayın kontrol altına alındığını ve yeni izinsiz çıkışların önlendiğini belirten şirket, işlemler incelendikçe açıklanan rakamların yeniden güncellenebileceğini bildirdi.

ÇEKİMLER İÇİN GÜVENLİK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Şirketin açıklamasına göre saldırıda kullanılan yöntem ve yararlanılan açık tespit edilerek giderildi. Teknik ekipler, para çekme işlemlerini güvenli biçimde yeniden başlatmak için doğrulama ve hazırlık çalışmalarına geçti. Siber güvenlik şirketleri Mandiant ve SlowMist de incelemeye destek veriyor.

Bitget, çekimlerin durumuna ve takvimine ilişkin açıklamayı 26 Eylül Türkiye saatiyle 07.00'ye kadar yapacağını duyurdu. Bu saat, para çekme işlemlerinin kesin olarak yeniden başlayacağı zaman şeklinde belirtilmedi.

Saldırı Ethereum ve Ethereum uyumlu ağların yanı sıra XRP Ledger, Zcash ve TRON'daki varlıkları etkiledi. Şirketin listesinde XRP, ETH, USDT, ZEC ve USDC dahil farklı kripto varlıklar bulunuyor.

VARLIKLARI KURTARANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Bitget, sektör ortaklarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda etkilenen varlıkların bir bölümünün dondurulduğunu açıkladı. Dondurma işlemi, paranın borsaya geri döndüğü anlamına gelmiyor. Şirket bu iki aşama için ayrı ödül koşulları belirledi.

Programa göre uygun bulunan gönüllü katkılarda, başarıyla dondurulan tutarın yüzde 5'i oranında ödül verilebilecek. Varlıkların geri alınmasını doğrudan sağlayan katkılar için de kurtarılan tutarın yüzde 5'i esas alınacak. Mahkeme kararları ve kolluk talepleri gibi hukuki süreçler kapsamında yapılan işlemler programa dahil edilmeyecek.

Borsa, saldırganlarla bağlantılı adreslerin izlenmesi için bir takip sayfası da açtı. Ödüle uygunluk ve katkının büyüklüğü şirket tarafından değerlendirilecek, programa katılmak tek başına ödeme hakkı doğurmayacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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