Bitcoin'in en büyük savunucusundan şaşırtan karar

Modelde varlıklar, fiyatı dalgalı Bitcoin'den değer istikrarını hedefleyen ödeme araçlarına uzanan bir yelpazeye yerleştiriliyor. Bu yapıda Bitcoin "ağır" dijital sermaye ve nihai savunma varlığı olarak tanımlanıyor. Saylor, Bitcoin'in gündelik ödemelerdeki sınırlı kullanımını tamamlamak için modele Tether'in USDT'sini ekledi. Değerini dolara sabitlemeyi hedefleyen USDT, hızlı ve günlük ödeme ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı.

İki uç arasında köprü görevini, Strategy'nin kendi geliştirdiği finansal ürünler üstleniyor. Bunlardan STRC, şirketin Bitcoin rezervleriyle desteklediği bir imtiyazlı hisse ürünü olarak tanımlanıyor. SR-strcUSX adlı hibrit token ise dolar istikrarını borç piyasası getirisiyle birleştirmek için oluşturuldu. Modelin en üst katmanında, tüm yapıyı tek bir işletme çatısı altında birleştiren Dijital Sermaye yer alıyor. Saylor'ın öngörüsüne göre finansal teknoloji şirketleri bu ödeme ve kredi araçlarını yöneterek gelir elde edecek, yatırımcılar da hisse alarak bu gelirden pay alacak.

MODEL STRATEGY'NİN ZORLU DÖNEMİNE DENK GELDİ

Saylor'ın bu kavramsal çerçevesi, Strategy'nin bilançosunun ciddi bir sınavdan geçtiği bir döneme denk geldi. Şirketin son raporlarına göre Strategy, uzun süredir savunduğu "asla satmama" ilkesini bozdu ve bu yaz temettü ödemek ve nakit ihtiyacını karşılamak için 432,5 milyon dolar değerinde 6 bin 948 Bitcoin sattı. Satışlar, STRC imtiyazlı hissesinin 100 dolarlık nominal değerinin altında işlem gördüğü bir sırada gerçekleşti.

Strategy CEO'su Phong Le bu hafta, şirketin 2026 sonuna kadar yeniden net Bitcoin alımına döneceğini söyledi. Saylor'ın yeni modeli ise şirketin 840 bin 447 Bitcoin'lik rezervini ödeme, kredi ve sermaye ürünleriyle daha geniş bir finansal yapıya bağlama çabasını yansıtıyor.

İlk 100 TL kripto varlık alımına 500 TL hediye!



1-31 Ağustos tarihleri arasında YAZ500 kodu ile Stablex’e üye ol, 100 TL’lik ilk kripto varlık alımına 500 TL kazanacak 1000 kişiden biri olma şansı yakala.



Kampanyaya Katıl