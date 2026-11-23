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Michael Saylor'ın kurduğu Strategy, 16-22 Kasım haftasında 457 Bitcoin (BTC) satın aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre şirket bu alım için yaklaşık 29,6 milyon dolar ödedi, ortalama fiyat Bitcoin başına 64 bin 900 dolar oldu.

Alım, Saylor'ın pazar günü "Noktalar bitmedi" notuyla paylaştığı grafiğin ardından geldi ve şirketin üst üste dördüncü haftalık alımı oldu. Strategy'nin elindeki Bitcoin miktarı 851 bin 305'e çıkarken ortalama maliyet yaklaşık 75 bin 400 dolar oldu.

GERİ ALIM PROGRAMI 4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Strategy alımı, yaklaşık 1,93 milyon hisse satarak elde ettiği 176,7 milyon dolarla finanse etti. Bu paranın 29,6 milyon doları Bitcoin'e, kalanı tercihli hisse senedi STRC'nin geri alımına gitti.

Şirket hafta boyunca toplam 211,8 milyon dolarlık STRC hissesini geri aldı. Yönetim kurulu, tercihli hisse geri alım programının üst sınırını 3 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltti.

Saylor, yüzde 12'lik mevcut temettü oranında STRC'ye olan doğal talebi 5 ile 7,5 milyar dolar arasında tahmin ediyor. Şirket, piyasanın taşıyabileceği seviyeye inene kadar dolaşımdaki STRC miktarını azaltıyor.

1 MİLYAR DOLAR REZERVDEN NAKDE

Yönetim kurulu, tercihli hisse temettüleri ve borç faizleri için tutulan dolar rezervinden 1 milyar dolara kadar tutarın nakit hesabına aktarılmasını da onayladı. Bu hesaptaki para, Bitcoin alımı dahil daha geniş amaçlarla kullanılabiliyor.

Aktarımın ardından dolar rezervi 3,73 milyar dolara gerilerken nakit hesabı 1,09 milyar dolara ulaştı. Saylor, 22 Kasım itibarıyla şirketin elinde toplam 4,8 milyar dolarlık dolar varlığı bulunduğunu açıkladı.

Strategy hisseleri geçen hafta yüzde 30,6 düşerek Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Şirketin Bitcoin'lerinin değeri toplam maliyetin yaklaşık 12,1 milyar dolar altında kalıyor. Yayım sırasında Bitcoin 61 bin 100 dolardan işlem görüyor.