Haberler

Bitcoin'deki toparlanma kalıcı olacak mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin'deki toparlanma kalıcı olacak mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin, son geri çekilmenin ardından 84 bin dolar çevresinde tutunmaya çalışıyor. Analizlerde, yükselişin devamı için kazanılan seviyelerin korunması gerektiği vurgulanıyor. Yukarıdaki dirençler aşılmadan yeni bir ralli beklentisine temkinli yaklaşılıyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 83.900 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte fiyat 82.700 ile 84.500 dolar arasında hareket etti. Toparlanmanın ardından dikkatler, alıcıların geri çekilmelerde hangi seviyeleri savunabileceğine çevrildi.

82.500 DOLARIN KORUNMASI ÖNEM TAŞIYOR

Daha önce yükselişi sınırlayan bir seviyenin destek haline gelmesi, son hareketin kalıcılığı açısından önem taşıyor. Piyasa yapıcı şirket Wintermute, haftalık değerlendirmesinde bu nedenle 82.500 doları öne çıkardı. Şirkete göre fiyatın burada tutunması, önceki işlem aralığının üzerinde oluşan kırılmayı güçlendirebilir.

Wintermute, aynı bölgenin kısa aralıklarla birden fazla kez test edilebileceğini belirtti. Bu seviyenin altına dönülerek kapanış yapılması ise yükselişin devamına ilişkin beklentiyi zayıflatabilir. Şirket, Bitcoin'in kasım ayından bu yana ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yapmasının ardından desteğin korunmasını izliyor.

Daha aşağıda 80–82 bin dolar bölgesi de teknik görünümde öne çıkıyor. Analist Shayan Markets, kısa vadeli değerlendirmesinde bu alanı alıcıların devreye girdiği bölge olarak tanımladı. Analiste göre 80 bin doların kaybedilmesi, 75 bin dolara doğru daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

YÜKSELİŞTE 86–90 BİN DOLAR ENGELİ VAR

Bitcoin'in son toparlanması, yukarıdaki satış bölgesini henüz aşmış değil. Shayan Markets'ın analizinde 86–90 bin dolar aralığı yükselişin önündeki engel olarak gösteriliyor. 86 bin doların üzerinde güçlü bir hareket, bu bölgenin üst sınırını yeniden gündeme getirebilir.

Zincir üstü göstergeler de toparlanmaya eşlik ediyor. Analistin incelediği, taşınan Bitcoin'lerin kârda mı zararda mı olduğunu ölçen düzeltilmiş SOPR göstergesi yeniden 1 seviyesinin üzerine çıktı. Göstergenin 30 günlük üstel ortalaması yaklaşık 1,01'e ulaştı. Bu görünüm kârlılığın iyileştiğine işaret etse de tek başına güçlü bir yükseliş dalgasını doğrulamıyor.

Bitcoin'in yönü altcoinler açısından da önemini koruyor. Wintermute, Bitcoin tarafından desteklenmeyen altcoin yükselişlerinin kalıcı olmakta zorlanabileceğini belirtiyor. Şirket, yeni bir yukarı hareket sırasında Bitcoin'in toplam kripto piyasasındaki payının da artmasını görmek istiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Seda Sayan'dan aşk dolu paylaşım: Sevgilim...
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti

Genelevdeki kadınlar birbirine girdi, nedeni de olay kadar ilginç

Okul saldırılarının ardından provokatif paylaşım operasyonu! Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama

Hedeflerinde okullar vardı! Binlerce gözaltı, yüzlerce tutuklama
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler

Vahşetin görüntüsü kamerada! Gözlerini oydu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serenay Sarıkaya Paris'te şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı

Serenay Sarıkaya şov yaptı! İşte üzerindeki elbisenin fiyatı
Şampiyonluk ödülü engelli milli yüzücülerin başına dert oldu! Bakanlık 2011'deki ödülleri geri istiyor

Madalya kazandılar, borçlu çıktılar! Bakanlık ödülü geri istiyor
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı

Bakan, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı! Neler yapmışlar neler
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü

Patronu tutuklanan holdingde büyük kriz: Borcunu ödeyemedi

Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!

Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı

İstanbul için kritik saatler! AKOM’dan 150 kilogram uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı

Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı