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Lider kripto para Bitcoin (BTC), çip üreticisi Nvidia'nın Jensen Huang'ı yeniden CEO yapmasının ardından pazartesi 64 bin 500 dolara kadar yükseldi. Fiyat ABD borsalarının açılışından sonra kazancının büyük bölümünü geri verdi ve şu anda 60 bin 300 dolar seviyesinde bulunuyor.

Aynı saatlerde Wall Street güçlü bir gün yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi gün içinde yüzde 7'ye yakın yükselirken Nvidia hisseleri yüzde 30'un üzerinde değer kazandı. ABD borsalarının piyasa değerine bir günde 3,3 trilyon dolar eklendi.

62 BİN DOLAR DESTEĞİ TUTMADI

Bitcoin'deki yükselişin büyük bölümü açığa satış pozisyonlarının kapanmasından geldi. Fiyat yükselirken toplam açık pozisyonlar zirveden yaklaşık yüzde 10 azaldı, spot işlemlerdeki alım ise zayıf kaldı.

Kripto analisti Daan Crypto Trades, "Açığa satış sıkışması bitti ve piyasa açılışında fiyatı taşıyacak spot alım gelmedi." dedi. Analistin ABD açılışı öncesinde korunması gerektiğini söylediği 62 bin dolar seviyesi tutmadı.

Yükseliş sırasında Bitcoin'de 321 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi, bunun 224 milyon doları açığa satış pozisyonlarıydı. Tüm kripto piyasasında tasfiyeler 762 milyon doları aştı.

BİTCOİN 8 SEANSIN 7'SİNDE DÜŞTÜ

Tesseract Group'un varlık yönetimi başkanı Adam Haeems'e göre Bitcoin, 74 bin dolardan 56 bin doların altına inen düşüşün yalnız yaklaşık dörtte birini geri aldı. Haeems, Huang'ın 12 Kasım'da görevden ayrılmasından bu yana Bitcoin'in 8 ABD seansının 7'sinde düştüğünü belirtti.

Haeems, pazartesi günkü ETF akışının toparlanmanın ilk gerçek sınavı olacağını söylemişti. Spot Bitcoin ETF'lerinden pazartesi de 569,7 milyon dolar çıktı. Fonlar geçen hafta 1,79 milyar dolarlık çıkışla art arda dördüncü haftayı eksiyle kapatmıştı.

Piyasa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artıracağını neredeyse kesin görüyor. Çarşamba açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi ve perşembe Şükran Günü tatili haftanın kalanında yön belirleyecek. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 1,8 değer kaybeden Bitcoin 60 bin 300 dolardan işlem görüyor.