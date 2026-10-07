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Bitcoin'deki düşüş sonrası gözler o seviyede

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Bitcoin'deki düşüş sonrası gözler o seviyede
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Bitcoin'in 83 bin doların altına gerilemesi, toparlanmanın hangi seviyeden başlayabileceği sorusunu öne çıkardı. Fonlara yeniden para girmesi satışları durdurmaya yetmezken teknik analizlerde kısa vadeli baskı ile daha uzun vadeli görünüm ayrışıyor.

Bitcoin, 7 Ekim'deki satışlarla 82 bin 830 dolar civarına kadar geriledi. Gece saatlerinde kaybedilen 85 bin 500 doların ardından önce 84 bin, daha sonra 83 bin doların altına indi. Fiyatın bu seviyelerin altında kalması, yukarı yönlü denemelerin kalıcı bir toparlanmaya dönüşüp dönüşemeyeceğini gündeme taşıdı.

Kısa vadeli grafiklerde alıcıların yeniden güç kazandığını gösterecek ilk bölge 84 bin-84 bin 350 dolar aralığında bulunuyor. Piyasa analisti Jamie Redman'ın değerlendirmesinde bu alanın geri alınması toparlanma açısından önem taşıyor. Satışların sürmesi halinde ise yaklaşık 81 bin 950 dolar sonraki teknik eşik olarak öne çıkıyor.

TOPARLANMA İÇİN KAYBEDİLEN SEVİYELERİN AŞILMASI GEREKİYOR

Fiyatın dipten yükselmesi, tek başına satış baskısının sona erdiğini göstermiyor. Teknik analist Shayan Markets, 84 bin doların yeniden aşılması ve kırılan yükseliş çizgisinin üzerine dönülmesi halinde 88 bin dolar direncinin tekrar sınanabileceğini belirtiyor.

Aynı değerlendirmede 84 bin doların altında kalıcılık, 75 bin-78 bin dolar aralığına daha derin bir düzeltme riskini artırıyor. Bu aralık, önceki yükselişin hız kazandığı bölgeyle örtüşüyor. Redman'ın daha yakın vadeli 81 bin 950 dolar eşiği ile Shayan'ın aşağı yönlü senaryosu, farklı zaman aralıklarındaki destekleri gösteriyor.

Günlük görünüm ise kısa vadeli grafikler kadar zayıf değil. Shayan, Bitcoin'in yaklaşık 72 bin dolardaki 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kaldığını vurguluyor. Buna karşılık vadeli işlemlerde piyasa fiyatından alımların satışlara oranının 1'in altına inmesi, son yükselişe eşlik eden alım gücünün zayıfladığına işaret ediyor.

FON GİRİŞLERİ DÜŞÜŞÜ TEK BAŞINA DURDURAMIYOR

Kurumsal fon talebinde toparlanma görülmesine rağmen fiyat gerilemeyi sürdürdü. Farside Investors verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 5 Ekim'deki 89,8 milyon dolarlık net çıkışın ardından 6 Ekim'de 118,8 milyon dolar net giriş kaydetti.

Bu tutar, tamamlanmış bir işlem günündeki fon hareketini gösteriyor. Bitcoin için belirli bir fiyattan sürekli alım yapılacağı anlamına gelmiyor. Kaldıraçlı işlemlerde ise fiyat düştükçe teminatı yetersiz kalan pozisyonlar zorunlu olarak kapatılabiliyor. Bu nedenle fonlara para girişi ile tasfiyeler aynı dönemde görülebiliyor.

Satış baskısının hafifleyip hafiflemediğini anlamak için açık vadeli pozisyonların büyüklüğü ve spot piyasadaki alım-satım dengesi de önem taşıyor. Yalnızca tasfiye toplamının yükselmesi, piyasadaki kaldıraç riskinin tamamen temizlendiğini göstermiyor. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 82 bin 920 dolardan işlem görüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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