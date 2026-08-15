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Bitcoin'de satış baskısı artıyor

Bitcoin'de satış baskısı artıyor
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Bitcoin, aylardır fiyatı sınırlayan düşen direnç yapısını aşamayınca 60 bin dolar destek bölgesine yeniden yaklaştı. Piyasa kritik bir karar noktasına yaklaşırken zincir üstü veriler de temkinli bir sinyal veriyor. Bitcoin, geçen yıl ekimde gördüğü zirvesinin yaklaşık yüzde 48 altında işlem görüyor.

Günlük grafik, Bitcoin'in geniş bir düzeltme yapısı içinde kaldığını gösteriyor. Haziranda 58 bin dolar dolayında gördüğü dipten toparlanan Bitcoin, ardışık yükselen dipler oluşturarak 66 bin dolar direnç bölgesine tırmandı. Ancak bu toparlanma kararlı bir kırılıma dönüşemedi ve fiyat yeniden aşağı döndü. Böylece 62 bin dolar dolayına gerileyen kripto para, yeniden 60 bin dolar destek bölgesine yaklaştı.

Grafiklere göre en önemli direnç 66 bin ile 67 bin dolar aralığında bulunuyor. Düşen trend çizgisi, yatay arz bölgesi ve hareketli ortalamalar bu bölgede birleşiyor. Bitcoin'in bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yapması, teknik görünümü belirgin biçimde iyileştirerek 72 bin ile 74 bin dolar bölgesinin önünü açabilir. Aşağı yönde ise 60 bin dolar desteğinin kaybedilmesi, önce 58 bin dolarlık dibi, ardından grafiklerde öne çıkan 55 bin dolar seviyesini gündeme getirebilir. Bitcoin hareketli ortalamaların altında kaldığı sürece günlük görünüm temkinli kalıyor.

BORSA BALİNA ORANI 0,32'YE YÜKSELDİ

Teknik tablonun yanında zincir üstü veriler de dikkat çekiyor. Borsalara gelen girişlerde en büyük balina işlemlerinin payını ölçen Borsa Balina Oranı'nın 30 günlük ortalaması hızla yükselerek 0,32'ye yaklaştı. Bu seviye, incelenen dönemin en yüksek değerlerine yakın bir noktaya denk geliyor. Oranın yüksek olması, balinaların borsaya gönderdiği Bitcoin miktarının toplam girişlerdeki payının arttığını ve bu varlıkların satılması halinde satış baskısının büyüyebileceğini gösteriyor. Balina hareketliliğindeki bu artışın zayıf fiyat seyriyle aynı döneme denk gelmesi, satış baskısı riskini güçlendiren bir tabloya işaret ediyor.

BİTCOİN ZİRVESİNİN YÜZDE 48 ALTINDA KALDI

Kısa vadeli teknik görünümün ötesinde, Bitcoin'in içinde bulunduğu düşüş uzun vadeli sahipleri de zorluyor. Bitcoin, geçen yıl ekimde ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık zirvesinin ardından değerinin neredeyse yarısını yitirdi. Uzun süredir fiyatın önceki zirvelere dönmesini bekleyen yatırımcıların sabrı, uzayan düşüş döneminde sınanıyor.

Önümüzdeki dönemde yön, 60 bin dolar desteğinin korunup korunmayacağına bağlı görünüyor. Bu bölgenin savunulması, son toparlanma yapısının sürmesine yardımcı olabilir. Desteğin kararlı biçimde kırılması ise yeni bir düşüş dalgasını ve daha sert bir satışı gündeme getirebilir. Analize göre 66 bin ile 67 bin dolar bölgesi geri alınana kadar genel görünüm temkinli kalıyor.

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