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Bitcoin'de düşüş bekliyordu: 'Yanıldım'

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Bitcoin'de düşüş bekliyordu: 'Yanıldım'
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Kripto analiz platformu Into The Cryptoverse'ün kurucusu Benjamin Cowen, Bitcoin'deki düşüş beklentisinde yanıldığını kabul etti. Bitcoin'in 85 bin doları aşmasının ardından gelen paylaşımına Strategy'nin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor da yanıt verdi.

Cowen, X hesabından yayımladığı gönderide "Yanıldım. Bahane üretmeyeceğim." ifadelerini kullandı. Eleştirileri hak ettiğini de belirten analist, daha önce Bitcoin'in mevcut piyasa döngüsündeki en düşük seviyesine henüz ulaşmamış olabileceğini savunuyordu.

BİTCOİN'DE EKİM AYINDA DİP BEKLİYORDU

Yükseliş öncesindeki tahmininde, geçmiş piyasa döngülerinde görülen fiyat hareketleri belirleyici olmuştu. Cowen, temmuzdaki değerlendirmesinde dip seviyenin yılın son çeyreğinde, büyük olasılıkla ekimde oluşmasını beklediğini belirtmişti. Bu senaryoyu 2014, 2018 ve 2022'deki hareketlerle ilişkilendirmişti.

8 Eylül'de ise Bitcoin'in dip seviyesinin henüz görülmemiş olmasına yüzde 65, geride kalmış olmasına yüzde 35 olasılık vermişti. Önceki ayı piyasalarını esas alan değerlendirmelerinde yaklaşık 53 bin dolar seviyesini öne çıkarmış, bazı senaryolarında 44 bin dolara kadar düşüş ihtimalini ele almıştı.

Bitcoin 70 bin doların ortalarına döndüğünde de ayı piyasasının sona erdiğini söylemek için erken olduğunu savunmuştu. 20 Eylül'deki değerlendirmesinde ise yükselişin beklediğinden uzun sürdüğünü kabul etti. Tahvil faizleri, enerji fiyatları ve dolardaki güçlenme, beklediği satış baskısını yaratmamıştı.

Cowen'in yanıldığını kabul ettiği paylaşım, Saylor'dan da karşılık buldu. Bitcoin alımlarıyla tanınan Strategy'nin başkanı, gönderiye "Tekrar hoş geldin." yanıtını verdi. İngilizce mesajındaki "back" sözcüğünün ilk harfi yerine Bitcoin simgesini kullandı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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