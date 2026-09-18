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Bitcoin'de dip beklentisini güçlendiren işaret

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Bitcoin'de dip beklentisini güçlendiren işaret
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Bitcoin analisti Willy Woo, geçmiş ayı piyasalarının dipleriyle örtüşen bir göstergenin yeniden yükseliş sinyali verdiğini belirtti. Aylık grafikteki kesişim toparlanma beklentisini desteklerken Woo, bunun tek başına trend değişimini garanti etmediğini vurguladı.

Woo, 18 Eylül'de paylaştığı değerlendirmede fiyatın dönüş noktalarını izleyen Fisher Transform göstergesine dikkat çekti. Analist, kullandığı Bitcoin grafiğinde önceki üç dip sinyalinin yanıltıcı olmadığını, son kesişimin ise dördüncü örneği oluşturduğunu söyledi.

Bu sayım Bitstamp borsasının fiyat geçmişine dayanıyor. Woo, daha eski Mt. Gox dönemini kapsayan verilerin gündeme gelmesinin ardından geçmiş örneklerin sayısının arttığını kabul etti. Dolayısıyla dördüncü kesişim ifadesi, Bitcoin'in bütün fiyat tarihinden çok analistin başlangıçta kullandığı grafik için geçerli oluyor.

Fisher Transform, fiyat hareketlerini dönüştürerek eğilimdeki değişimleri daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor. Göstergede ana çizgi ile onu bir dönem geriden izleyen ikinci çizgi karşılaştırılıyor. Woo'nun dikkat çektiği yukarı yönlü kesişimler, aylık grafikte geçmiş ayı piyasalarının dip dönemleriyle örtüşüyor.

HAFTALIK GRAFİKTE 2022'YE BENZEYEN YAPI OLUŞTU

Haftalık grafikte de toparlanma beklentisini destekleyen bir ayrışma görülüyor. Bitcoin fiyatı daha düşük dipler oluştururken Fisher göstergesi daha yüksek dipler üretiyor. Pozitif uyumsuzluk olarak adlandırılan bu yapı, fiyat gerilese bile düşüş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret ediyor.

Benzer ayrışma, 2022'deki ayı piyasasının son altı ayında da görülmüştü. Bu tarihsel benzerlik, yeni bir uzun vadeli yükseliş ihtimalini destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor. Geçmişteki örnekler aynı sonucun yeniden ortaya çıkacağını garanti etmiyor.

Woo da Fisher göstergesindeki dönüşlerin tek başına fiyatın yön değiştireceği anlamına gelmediğini belirtti. Fiyatın bir süre yatay hareket ettikten sonra önceki eğilimini sürdürebileceğini söyledi. Analist, bazı boğa piyasalarında göstergenin önce düşüş, ardından yeniden yükseliş yönünde kesişim verdiğini hatırlattı.

Woo'ya göre dip dönemlerinde kısa vadeli spekülatif yatırımcıların piyasadan uzaklaşması, uzun vadeli alıcıların etkisini daha belirgin hale getirebiliyor. Buna rağmen analist, önceki değerlendirmesinde düşük fiyatlarda beklenen geniş alıcı ilgisinin oluşmadığına dikkat çekmişti. Birikimin sınırlı sayıdaki büyük yatırımcıda yoğunlaşması, dip senaryosunun yanında izlenmesi gereken bir çekince olarak kalıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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