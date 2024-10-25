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Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çeken MicroStrategy işlem hacmiyle Nvidia'yı geride bıraktı

Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çeken MicroStrategy işlem hacmiyle Nvidia'yı geride bıraktı
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Bitcoin (BTC) yatırım stratejisiyle öne çıkan MicroStrategy, piyasa değeri Nvidia'nın yüzde 1,5'i olmasına rağmen işlem hacminde teknoloji devinin yüzde 17,65'ine ulaştı. Şirketin hisse değeri yılbaşından bu yana yüzde 240 artarak son 25 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarının öncüsü konumundaki MicroStrategy'nin başarısı devam ediyor. Son beş haftada hisse fiyatı iki katına çıkarak 236 dolara ulaşan şirket, 50 milyar dolarlık piyasa değerine yaklaşırken net varlık değeri primi de 2021'den bu yana en yüksek seviye olan 3'e yaklaştı.

Yapay Zeka ve Bitcoin Yatırımları Çarpışıyor

MicroStrategy'nin etkileyici yükselişi, kurumsal Bitcoin yatırımlarına olan ilginin artmasıyla ivmelendi. Şirket, Ağustos 2020'de Bitcoin'i hazine varlığı olarak benimseme kararı aldığından bu yana yüzde 1.800'lük getiri sağladı.

Yapay zeka alanındaki lider şirketlerden Nvidia ile karşılaştırıldığında, MicroStrategy'nin performansı daha da çarpıcı hale geliyor. 3,44 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Nvidia'nın yüzde 192'lik yıllık artışı, MicroStrategy'nin yüzde 240'lık yükselişinin gerisinde kaldı.

Bitcoin fiyatının 60.000 dolar seviyelerinde işlem görmesi MicroStrategy'nin net varlık değerini güçlendirdi. Şirketin vizyonu CEO Michael Saylor'ın kripto para piyasalarındaki öngörüsünü gösterdi.

Piyasa uzmanları, işlem hacmindeki bu artışın kurumsal yatırımcıların ilgisini yansıttığını belirtiyor. MicroStrategy'nin bu başarısı, Bitcoin'in kurumsal yatırım aracı olarak benimsenmesini hızlandırabilir.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Michael Saylor Kripto Para Yapay Zeka Bitcoin NVIDIA

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