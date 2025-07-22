Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı

Bitcoin yatırımcısı şirket borsada işlem görmeye başladı
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İsveçli H100 Group AB, 510'dan fazla BTC içeren Bitcoin hazinesini genişletme stratejisi kapsamında Frankfurt Borsasında GS9 koduyla işlem görmeye başladı. Şirket, yeni finansman turlarıyla Bitcoin alımlarını sürdürüyor.

Bitcoin odaklı stratejisiyle dikkat çeken İsveçli teknoloji şirketi H100 Group AB, uluslararası piyasalara açılma hedefi doğrultusunda önemli bir adım atarak Frankfurt Borsasında listelendi. Şirketin 510 BTC'yi aşan hazinesi, onu dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasına sokarken, yeni finansman turları bu büyümenin devam edeceğine işaret ediyor.

H100 Group'un Bitcoin Stratejisi Devam Ediyor

İsveçli sağlık teknolojisi firması H100 Group AB, Bitcoin rezervlerini bünyesinde tutan kamuya açık şirketler arasında dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Şirket, bugün itibarıyla Frankfurt Borsası'nda GS9 koduyla işlem görmeye başladı. Bu adım, H100 Group'un İsveç'in NGM Nordic Growth Market'teki mevcut kotasyonuna ek olarak, şirketin Avrupa genelinde yatırımcı erişimini artırdı.

Frankfurt'ta listelenme işlemi euro cinsinden gerçekleşirken, yeni hisse ihracı yapılmadı. Şirket böylece Bitcoin Group SE ve Advanced Bitcoin Technologies AG gibi sektörün önde gelen diğer Bitcoin hazinesine sahip şirketlerle aynı platformda işlem görmeye başladı. Son hamleyle H100, Avrupa'daki ve özellikle Almanya'daki kurumsal yatırımcıların dikkatini çekiyor.

2024 Mayıs ayından itibaren şirket, hem nakit rezervlerini hem de dönüştürülebilir kredilerini Bitcoin'e çevirerek şeffaf bir Bitcoin biriktirme stratejisi izliyor. İlk etapta 4,39 Bitcoin alımıyla başlayan bu süreçte, güncel olarak 510'un üzerinde Bitcoin'e ulaşan şirket, piyasa raporlarına göre halka açık en büyük 44. Bitcoin hazinesi konumuna yükseldi.

H100 Group'un büyüme hamlesi, kısa süre önce sağladığı 54 milyon dolarlık girişim sermayesi yatırımıyla hız kazandı. Bu yatırım, Temmuz ayının ilk haftasında küresel çapta yapılan en büyük kripto girişim sermayesi fonlaması olarak öne çıktı. Ayrıca şirketin dün açıkladığı 14,1 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon dolar) tutarındaki yeni hisse ihracı da Bitcoin rezervlerinin artırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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