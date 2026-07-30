Bitcoin yatırımcılarının beklediği haber geldi

Lider kripto para son bir haftada oynaklığın artmasının ardından sektör verilerine göre 64 bin 500 dolar dolayında dengelendi. Süregelen ayı piyasasında fiyatın yeniden aşağı yönelmesi mümkün görünüyor. Yine de Martinez, 60 bin dolar civarına bir inişin aslında iyi haber sayılması gerektiğini öne sürüyor.

Analiste göre yaklaşık 5 bin dolarlık bir düşüş güçlü bir yükselişin önünü açabilir. Bu formasyon üç dipten oluşuyor. Söz konusu yapı, satıcıların gücünü yitirmeye başladığına işaret ediyor. Martinez'e göre formasyonun tamamlanması ve 66 bin 500 doların üzerinde doğrulanmış bir kırılımla birleşmesi, fiyatı iki ayın zirvesi olan 74 bin dolar dolayına taşıyabilir.

BALİNALAR BİR HAFTADA 1,8 MİLYAR DOLARLIK ALIM YAPTI

Martinez son dönemde Bitcoin'e odaklanmış durumda. Analist, "balina" olarak bilinen büyük yatırımcıların geçen hafta yaklaşık 29 bin Bitcoin satın aldığını paylaştı. Bu miktar güncel fiyatlarla 1,8 milyar doların üzerinde bir değere karşılık geliyor. Bu yatırımcı grubunun alım yapması genellikle yükseliş sinyali sayılıyor. Çünkü büyük oyuncuların olası bir yukarı hareket için hazırlandığına işaret ediyor. Balinaların bu tavrı küçük yatırımcıları da harekete geçirebilir ve ekosisteme taze sermaye akışını hızlandırabilir.

Martinez ayrıca Bitcoin'in dibini ne zaman göreceğine dair bir tahmin de paylaştı. Analiste göre dört yıllık döngü teorisi geçerliliğini korursa bu dip 6 ile 16 Ekim arasında oluşabilir. Bu tez analistler arasında yaygın. Çünkü birçok isim, kripto paranın yeni bir boğa piyasasına girmeden önce çok yıllık diplere sarkabileceğine inanıyor. Analist Joao Wedson gibi bazı isimler ise boğaların kontrolü yeniden ele geçireceği kritik anın kasım başındaki ABD ara seçimleri olacağı görüşünde.

BİR BAŞKA ANALİST 220 BİN DOLARLIK HEDEF VERDİ

Yaklaşık 300 bin takipçili bir sosyal medya kullanıcısı olan analist Vivek Sen ise Bitcoin için bir başka iyimser senaryo sundu. Sen'in senaryosu, fincan ve kulp adı verilen bir kırılım formasyonuna dayanıyor. Bu formasyon, büyük ve yuvarlak bir düşüşün yani fincanın ardından gelen daha küçük bir geri çekilmeyi yani kulpu ifade ediyor. Genellikle varlığın güç topladığını ve bir yükselişe hazırlandığını gösteriyor.

Sen'e göre bu formasyon dev bir artışın habercisi olabilir ve en düşük hedef olarak 220 bin doları işaret ediyor. Analist şunları söyledi: "Çoğu insan bunu ancak gerçekleştikten sonra fark edecek." Bu iyimser senaryolar, kısa vadeli riskler devam ederken bazı analistlerin Bitcoin'in orta vadeli yükseliş potansiyeline dair inancını koruduğunu ortaya koyuyor.

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