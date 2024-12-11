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Bitcoin ve kripto para piyasası Trump etkisiyle yeni zirvelere hazırlanıyor

Bitcoin ve kripto para piyasası Trump etkisiyle yeni zirvelere hazırlanıyor
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Trump yönetiminin kripto para piyasasını yakından takip edeceği belirtiliyor. Yeni yönetim kripto dostu düzenlemeleri desteklemeyi planlıyor. Atkins'in kurduğu Patomak Global Partners'ın kripto sektöründe önemli bir oyuncu olması, sektör için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Ocak ayında Beyaz Saray'a dönecek olan Donald Trump'ın, Bitcoin (BTC) fiyatının 150.000 dolara ulaşmasını hedeflediği ortaya çıktı. Seçim zaferinden sonra 100.000 doları aşan Bitcoin için olumlu görüşlerini paylaşan Trump, SEC başkanlığına kripto para sektörüne yakın bir isim olan Paul Atkins'i aday göstererek piyasalara güven verdi.

Trump Bitcoin Fiyatının 150.000 Dolara Ulaşmasını İstiyor

Donald Trump'ın seçim zaferinden bu yana Bitcoin değer kazanıyor. Lider kripto para birimi, yaklaşık 68.000 dolardan 103.000 dolara kadar tırmandı. Trump, geçtiğimiz günlerde Truth Social platformunda Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesini aşmasını kutladı ve bu başarıda kendi etkisinin olduğunu ima etti.

Trump'ın kripto para piyasasını "başka bir borsa" olarak gördüğü ve fiyat performansına odaklanacağı belirtiliyor. Bu yaklaşım, Trump'ın önceki başkanlık döneminde ABD borsasının performansını ekonomik başarının bir göstergesi olarak sunmasıyla benzerlik gösteriyor.

Paul Atkins'in SEC başkanlığına aday gösterilmesi, kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Atkins'in şirketi Patomak Global Partners, kripto borsalarına ve DeFi (Merkeziyetsiz Finans) platformlarına danışmanlık hizmeti veriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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