Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde yollar ayrıldı

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Farside Investors'ın mevcut günlük verilerine göre, 19-23 Ekim haftasında Bitcoin ETF'lerine yaklaşık 301,2 milyon dolar net giriş oldu. Aynı dönemde Ethereum ETF'lerinden 220,7 milyon dolar çıktı. Cuma gününe ait bazı fon verileri henüz tamamlanmadığı için toplamlar güncellenebilir.

BİTCOİN ETF'LERİNDE SON İKİ GÜN ÇIKIŞ YAŞANDI

Bitcoin fonları haftaya 526,7 milyon dolarlık net girişle başladı. Salı günü 23,2 milyon dolar, çarşamba günü ise 524,8 milyon dolar daha geldi. Böylece ilk üç işlem gününde toplam net giriş yaklaşık 1 milyar 75 milyon dolara ulaştı.

Haftanın ikinci bölümünde yön değişti. Perşembe günü 635,6 milyon dolar, cuma günü 137,9 milyon dolar net çıkış kaydedildi. İki günlük toplam çıkış 773,5 milyon doları bulsa da haftanın başındaki girişlerin tamamını silmedi.

Bu sonuçla Bitcoin ETF'leri, iki haftalık net çıkışın ardından yeniden haftalık giriş kaydetti. Son iki seanstaki para çıkışı ise hafta başında güçlenen talebin aynı hızla devam etmediğini gösterdi.

ETHEREUM'DA İKİ GÜNLÜK GİRİŞ YETERLİ OLMADI

Ethereum ETF'lerinde haftanın üç işlem günü net çıkış yaşandı. Pazartesi 103,3 milyon dolar ve salı 26,1 milyon dolar çıkan fonlara, çarşamba günü 14,9 milyon dolar giriş oldu. Perşembe günü yeniden 110,6 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Cuma günkü 4,4 milyon dolarlık giriş, haftalık tabloyu pozitife çevirmeye yetmedi. İki giriş gününün toplamı 19,3 milyon dolarda kalırken üç gündeki çıkışlar 240 milyon doları buldu. Böylece Ethereum ETF'lerinin haftalık net çıkış serisi dört haftaya ulaştı.

ETF akımları, fonlara giren ve fonlardan çıkan paranın farkını gösteriyor. Haftalık net giriş, fon paylarının ya da dayanak kripto varlığın aynı dönemde yatırımcıya kazanç sağladığı anlamına gelmiyor. Son haftada Bitcoin ve Ethereum fonları arasındaki ayrışma, fiyat getirisinden çok fon talebinin yönünde ortaya çıktı.