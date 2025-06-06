Bitcoin ve Altcoinler Neden Düştü?

Musk-Trump Gerginliği Kriptoyu da Vurdu

Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamaları, yalnızca Tesla hisselerinde yüzde 14 düşüşe yol açmakla kalmadı, aynı zamanda kripto yatırımcılarında da paniğe neden oldu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, yatırımcılar hızla satışa yönelirken, toplam piyasa değeri 3 trilyon 90 milyar dolara kadar inebileceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre bu düzey, daha derin bir düzeltmenin habercisi olabilir.

Ancak piyasada yeniden istikrar sağlanır ve yatırımcılar düşüşü geçici bir tepki olarak görmeye başlarsa, toparlanma ihtimali doğabilir. Özellikle toplam piyasa değerinin 3 trilyon 210 milyar dolar seviyesini tekrar destek olarak kazanması, düşüş trendini tersine çevirebilir.

Bitcoin 100 Bin Doları Test Etti

Piyasanın lider kripto varlığı Bitcoin, gün içinde 100 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak kısa süre içinde toparlanarak 102 bin 633 dolara yükseldi. Şu anda kritik destek seviyelerini koruyan Bitcoin, 102 bin 734 doları aşabilirse, yeniden 105 bin dolara ulaşabilir.

Ancak bu seviyenin altında kalınması durumunda, 100 bin doların yeniden test edilmesi gündeme gelebilir. Bu da mevcut yükseliş beklentilerini geçersiz kılarak düşüş trendini derinleştirebilir.

Altcoinler de Satış Baskısıyla Karşı Karşıya

Bitcoin'deki düşüş, altcoin piyasasını da olumsuz etkiledi. Günün en çok kayıp yaşayan altcoini Lido DAO (LDO) oldu. Yüzde 13'ten fazla düşen LDO, 0,76 dolara kadar geriledi. Eğer satış baskısı devam ederse, fiyatın 0,69 dolara kadar inmesi mümkün.

Öte yandan, LDO fiyatı 0,77 doları destek haline getirirse, yeniden yükselişe geçebilir ve 0,89 dolar seviyesine ulaşabilir. Bu durumda kısa vadeli düşüş senaryosu geçersiz hale gelir.