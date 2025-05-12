Bitcoin ve altcoinler ABD-Çin anlaşmasından nasıl etkilenecek?

Washington ve Pekin'den "Verimli" Mesajı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Çin ile önemli mesafeler kat ettiklerini belirtti. "Detayları yarın paylaşacağız ama görüşmeler oldukça verimli geçti" diyen Bessent, Başkan Trump'ın da süreç hakkında bilgilendirildiğini söyledi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise, yaşanan gelişmelerin Trump'ın ilan ettiği "ulusal acil durum" çerçevesinde değerlendirildiğini ifade etti. Greer'e göre, iki ülke arasındaki 1,2 trilyon dolarlık ticaret açığı, yapılan yeni anlaşmayla kontrol altına alınabilir.

Piyasalardan Temkinli Tepki

Piyasalar, açıklamalara ilk etapta olumlu yanıt verdi. Asya borsaları ve ABD vadeli işlemleri yükselişe geçti. Analitik platform Santiment'e göre, yatırımcılar tarifelerin kaldırılabileceğine yönelik beklentilerle alım yönlü pozisyonlar almaya başladı.

Ancak kripto cephesinde hareketler daha sınırlı kaldı. Bitcoin, hafta sonu 105 bin dolara kadar yükseldikten sonra hafif geri çekildi. Ethereum ve diğer büyük altcoin'lerde de sınırlı düşüşler görüldü.

Santiment, yatırımcıların anlaşmanın detayları netleşmeden büyük pozisyonlar almaktan kaçınması gerektiğini vurguladı. Platformdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğer anlaşma ithalat ve ihracat üzerindeki yükü hafifletirse, kripto dahil tüm piyasalarda güçlü bir ralli görebiliriz. Ancak söylentiye kapılıp erken hareket eden yatırımcılar zarar görebilir."