Bitcoin toparlanırken altcoinlerde baskı sürüyor

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Bitcoin 79 bin 844 dolara kadar geriledi. Ardından 81 bin doların üzerine dönen fiyat, günün en yüksek seviyesi olan 82 bin 6 doların altında kaldı. Ethereum da 2 bin 325 dolara kadar indikten sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Buna rağmen fiyat 2 bin 400 doların altında bulunuyor.

ABD ENFLASYONU ALTCOİNLERİ DE ZORLUYOR

ABD'de eylül ayı üretici fiyatları aylık yüzde 1,3 arttı. Ağustosta yüzde 0,5 olan artışın hızlanmasıyla Mart 2022'den bu yana en yüksek aylık oran görüldü. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 6,3'e ulaştı.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, bu artışın önemli unsurlarından biri oldu. Nihai talebe yönelik enerji ürünlerinde fiyatlar aylık yüzde 10,8 yükseldi. Üretici fiyatlarındaki hareket, kripto piyasasının faiz beklentilerini ve finansman koşullarını yakından izlediği döneme denk geldi.

CoinShares araştırmacısı Luke Nolan, Decrypt'e yaptığı değerlendirmede altcoinlerin finansal koşullardaki sıkılaşmaya Bitcoin'den daha duyarlı olduğunu belirtti. Nolan'a göre likiditenin daraldığı ortamda bu varlıkların kayıpları daha büyük olabiliyor. Doların güçlenmesi de kripto piyasasındaki baskıyı artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Gün içindeki satış dalgasında Ethereum'un yanı sıra XRP ve Solana da kayıp yaşadı. Dip seviyelerden gelen tepki alımları, piyasanın yeniden kalıcı bir yükselişe geçtiğini tek başına göstermiyor.

Nolan, Bitcoin'in desteklerini kaybetmesinin altcoinlerde daha büyük düşüşlere yol açabileceğini değerlendiriyor. Tersine, Bitcoin'deki toparlanmanın güç kazanması bu varlıklarda daha belirgin tepki yükselişlerine zemin hazırlayabilir. Analist, mevcut koşullarda piyasanın dip yaptığını söylemek için erken olduğunu vurguluyor.

BİTCOİN'DE ALIM GÜCÜ ZAYIFLIYOR

Zincir üstü analiz şirketi Alphractal'ın alım ve satım baskısı arasındaki farkı izleyen göstergesi de Bitcoin'de alıcıların güç kaybettiğine işaret ediyor. Şirketin değerlendirmesine göre göstergenin yükselmeyi bırakması, fiyatın gerilemesiyle veya bir süre yatay hareket etmesiyle sonuçlanabiliyor.

Bu değişim tek başına büyük bir düşüşün kesin habercisi sayılmıyor. Zayıflamanın birkaç gün sürmesi daha belirgin bir uyarı oluşturabilir. Göstergenin negatif bölgeye geçmesi ise satıcıların ağırlığının arttığına işaret edebilir. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 81 bin 400 dolardan, Ethereum ise 2 bin 382 dolardan işlem görüyor.