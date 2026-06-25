Bitcoin toparlandı ama düşüş eğilimi devam ediyor

Sert satış dalgası lider kripto para Bitcoin'i 60 bin doların altına iterken, bir gün önce yüzde 5,7 değer kaybederek 59 bin 175 dolara kadar geriledi. Yayım sırasında yaklaşık 61 bin 300 dolardan işlem gören para birimi, aşırı satım bölgesinden gelen alımlarla toparlandı.

Toparlanma, dört saatlik Göreceli Güç Endeksinin (RSI) Ağustos 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inmesinin ardından geldi. Aşırı satım koşulu, tarihsel olarak ucuz giriş arayan kısa vadeli işlemcileri cezbediyor. Sıçrama ayrıca kaldıraçlı uzun pozisyonların 60 bin dolar eşiğinin altında tasfiye edilmesiyle güç buldu.

TEMMUZDA 9 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN RİSKİ

Satış baskısı, yeni bir arz şoku endişesiyle arttı. İflas eden Mt. Gox borsasının alacaklılarının temmuzda yaklaşık 9 milyar dolarlık Bitcoin almaya başlaması bekleniyor ve bu paraların önemli bir kısmının piyasaya satılabileceği korkusu büyüyor. Aynı dönemde Alman hükümetinin el konulan Bitcoinleri merkezi borsalara aktarmayı sürdürmesi, kısa vadeli arza bir kaynak daha ekliyor.

Kurumsal akışlar da kötüleşti. ABD spot Bitcoin ETF'leri, son haftaların en büyük günlük çıkışlarından birinde 459 milyon dolar net çıkış kaydetti ve büyük yatırımcılar oynaklık arttıkça pozisyonlarını azalttı. Geri çekilme, inatçı enflasyon verilerinin ardından piyasaların daha yüksek faizleri fiyatladığı ve doların güçlü seyrettiği bir döneme denk geldi. Kripto dışında ham petrol, ABD-İran barış görüşmelerinin küresel arz görünümünü iyileştirmesiyle üst üste dördüncü seansta varil başına 70 doların altına indi, ancak bu durum yatırımcıları henüz Bitcoin gibi riskli varlıklara döndürmedi.

ALICILAR 62 BİN 800 DOLAR DİRENCİNİ AŞAMADI

Toparlanmaya rağmen teknik görünüm kırılgan. Dört saatlik grafikte Bitcoin, her toparlanmayı sınırlayan alçalan bir trend çizgisinin altında işlem görmeyi sürdürüyor. Türev tarafında tasfiye ısı haritaları, 62 bin-62 bin 800 dolar ile 63 bin-64 bin dolar aralıklarında yoğun short tasfiye kümeleri gösteriyor. Alıcılar kontrolü ele alırsa bu seviyeler yukarı yönlü hedefe dönüşebilir, aksi halde yeni short pozisyonları çekebilir.

Analist Ted Pillows, mevcut rallinin büyük ölçüde short pozisyonların kapatılmasıyla sürüklenmesinin asıl endişe kaynağı olduğunu belirtti. Pillows, "Spot talep gelir ve Bitcoin 65 bin doları geri alırsa yeni bir ralli görebiliriz." dedi. Analist Lennaert Snyder ise fonlama oranlarının çoğu borsada negatife döndüğünü, bunun açığa satıcıların pozisyonlamada baskın olduğunu doğruladığını söyledi. Snyder, 62 bin-62 bin 800 dolar bölgesinin büyük bir tasfiye kümesi içerdiğini ve kısa pozisyoncuların piyasaya yeniden girmeyi deneyebileceği ilk alan olduğunu ekledi.

Mevcut toparlanma, Bitcoin 62 bin 800-65 bin dolar direnç bölgesini artan spot talep ve daha güçlü ETF girişleriyle geri almadıkça kırılgan kalmayı sürdürüyor. Bu seviyelerdeki bir başarısızlık, piyasayı 59 bin 175 dolar civarındaki son dibin yeniden test edilmesine açık bırakır. Desteğin kesin biçimde kırılması ise toparlanma senaryosunu geçersiz kılarak yeni bir kaldıraçlı tasfiye dalgasını tetikleyebilir. Süregelen ETF çıkışları, güçlü dolar, gecikmiş Fed faiz indirimleri veya Mt. Gox dağıtımları ve hükümet cüzdanlarına bağlı ek satışlar, kalıcı bir toparlanma öncesinde fiyatlar üzerindeki baskıyı artırabilir.