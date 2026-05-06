Bitcoin rezerv devi Strategy ilk çeyrekte 12,5 milyar dolar zarar açıkladı

CEO Phong Le, STRC'nin "güçlü talep, yüksek likidite ve düşük oynaklık" gösterdiğini belirterek aracı "büyük başarı" olarak nitelendirdi. STRC, şirketin çoğunlukla haftalık gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarının birincil fonlama motoru haline geldi ve yılbaşından bu yana toplam 11,68 milyar dolarlık ihracın 5,58 milyar dolarını sağladı.

STRC, 100 dolarlık nominal değer civarında işlem görecek biçimde yapılandırılmış olup fiyatı bu seviyeye yakın tutmak için ayarlanabilir temettü oranına sahip. Yatırımcılar şu anda yıllık yüzde 11,5 getiri alıyor. Strategy fonları Bitcoin almak için kullanıyor.

Şirket STRC, STRK, STRF ve STRD dahil imtiyazlı hisselerinden toplam 692 milyon doların üzerinde kümülatif temettü ödedi.

STRC MODELİ TARTIŞMA YARATIYOR

Analistler modelin sürdürülebilirliği konusunda bölünmüş durumda. Eleştirmenler yapının "döngüsel" ihraca dayandığını savunuyor ve bazıları bunu Ponzi şeması olarak nitelendiriyor. Savunucular ise modelin getiri talebini Strategy için Bitcoin maruziyetine dönüştürdüğünü ileri sürüyor.

Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, STRC'yi "hisse senedi gibi işlem gören ama tahvil benzeri temettü getirisi sunan süresiz imtiyazlı hisse" olarak tanımlamıştı. Hougan, Strategy'nin bu araçla "milyarlarca dolar daha" toplayabileceğini belirtmişti. Öte yandan Grayscale analistleri spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının imtiyazlı hisse yapılarının karmaşıklığı olmadan "en temiz" maruz kalım yolu olduğunu savunuyor.

BİTCOİN VARLIĞINDA 5 MİLYAR DOLARLIK GERÇEKLEŞMEMIŞ KÂR

Çeyreklik zararın büyük bölümü dönem içinde Bitcoin fiyatının yaklaşık 90 bin dolardan 65 bin dolara gerilemesinden kaynaklandı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı nisan sonu alımlarıyla 818.334 adede ulaştı. Ortalama maliyet birim başına 75.537 dolar seviyesinde bulunuyor.

Bitcoin salı günü üç ayın en yüksek seviyesi olan yaklaşık 82 bin dolara çıktı. Bu fiyatla Strategy'nin varlıkları 66,82 milyar dolar değerinde ve şirket yaklaşık 5 milyar dolarlık gerçekleşmemiş kâr konumuna geçti. Strategy'nin adi hissesi salı günü kasım ortasından bu yana en yüksek seviye olan 190 dolara ulaştı.