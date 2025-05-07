Bitcoin Neden Yükseliyor? Beklenmedik Hamle Etkisini Gösterdi

7 Mayıs sabah saatlerinde yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin, 2 Mayıs'ta test ettiği direnç seviyesine tekrar ulaştı. Ancak kısa süreli yükselişin ardından fiyat yeniden 96 bin 500 dolar seviyelerine geriledi.

Günlük bazda bakıldığında Bitcoin hâlâ yüzde 2,3 artışla pozitif seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, aynı gün açıklanması beklenen ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına rağmen iyimserliğini koruyor.

Bitcoin Fiyatı Neden Yükseliyor?

Piyasadaki bu canlılığın arkasındaki temel neden, ABD ve Çin'in hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirmeyi planladığı üst düzey ticaret görüşmeleri. Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.

Bessent, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, mevcut gümrük vergilerinin sürdürülemez olduğunu ifade ederken, "Ayrışmak değil, adil ticaret istiyoruz" dedi.

Çin Ticaret Bakanlığı da görüşmeyi doğrularken, ABD'nin talepleri, Çin'in çıkarları ve küresel beklentilerin dikkatle değerlendirildiğini belirtti.

Eski ABD Ticaret yetkililerinden Wendy Cutler ise bu görüşmeleri "tarifelerin gevşetilmesi ve ileriye dönük yol haritasının belirlenmesi adına önemli bir fırsat" olarak değerlendirdi. Ancak sürecin uzun soluklu olabileceği uyarısında bulundu.

Kripto Piyasasında Son Durum

ABD dolarının son günlerde zayıflaması da kripto piyasasına olumlu yansıdı. Buna rağmen toplam piyasa değeri 3,08 trilyon dolar seviyesinde yatay kaldı.

Ethereum ise 1.845 dolara kadar tırmandı ancak son iki haftadır aşılamayan direnç bölgesini yine geçemedi. Diğer yandan Cardano, Chainlink, Bitcoin Cash ve Litecoin gibi altcoinlerde sınırlı da olsa yükselişler görüldü. Litecoin'in yüzde 10'luk sıçraması dikkat çekti.