Bitcoin neden düştü? İşte düşüşün arkasındaki 5 neden

Hafta sonu 64 bin dolar civarında sakin seyreden Bitcoin, dün 65 bin doların üzerine çıktı. Çok günlük zirvesini 65.500 doların üzerinde gören varlık, hemen ardından satış baskısıyla karşılaştı.

İlerleyen saatlerde düşüş derinleşerek fiyatı 63 bin doların altına çekti. Sert hareket, aşırı kaldıraçlı pozisyonlarda büyük bir tasfiye dalgasını tetikledi.

BİTCOİN'İ AŞAĞI ÇEKEN BEŞ ETKEN

Düşüşün ardında öne çıkan beş etken bulunuyor. Spot Bitcoin ETF'lerinden çıkışlar sürüyor ve dün fonlardan 68 milyon dolar daha çekildi. Analistlere göre güçlenen dolar Bitcoin için olumsuz bir tablo yaratıyor ve son günlerde bu etki belirginleşti. Ayrıca uzun süredir piyasada olan bazı büyük yatırımcıların Bitcoin'lerini elden çıkarmaya başladığı yönündeki haberler endişeyi artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kuantum bilişim araştırmalarını hızlandıran bir kararname imzalaması da Bitcoin ve kripto için tehdit olarak görüldü. Bunların yanında Strategy ve STRC hisseleri çevresindeki endişe sürüyor. Bazı analistler, şirketin temettü ödemelerini karşılamak için yakında Bitcoin satmak zorunda kalabileceğini öne sürdü. Şirketin son alımları küçülürken dikkatini dolar rezervini yeniden güçlendirmeye verdiği de belirtildi.

Kayıplar her zamanki gibi altcoinlere de yayıldı. Ethereum, yüzde 2,5'lik günlük düşüşün ardından 1.700 dolarlık desteği kaybetti. XRP, 1,15 dolardaki reddin ardından yeniden 1,10 dolar seviyesini test ediyor. Solana ise yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 70 dolara geriledi.

TASFİYELER 530 MİLYON DOLARI AŞTI

Kripto piyasalarındaki sert oynaklık genellikle yüksek tasfiyelere yol açıyor ve son 24 saat de bunun istisnası olmadı. Yalnızca son bir saatte tasfiye edilen pozisyonların değeri 170 milyon doları aştı ve günlük toplam yaklaşık 530 milyon dolara ulaştı. Uzun pozisyonlar baskın gelirken bu tabloya 170 milyon dolarla Bitcoin ve 96,5 milyon dolarla Ethereum öncülük etti.

Bir günlük dönemde yaklaşık 120 bin yatırımcının pozisyonu tasfiye edildi. CoinGlass verilerine göre en büyük tek tasfiye, Aster borsasında gerçekleşen ve 7 milyon doları aşan işlem oldu.

Son olarak Bitcoin, yayım sırasında yaklaşık 62.960 dolar seviyesinde işlem görüyor.