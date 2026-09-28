Bitcoin madencisi borcunu ödedi

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Riot, kalan anapara ile birikmiş faizi 21 Eylül'de tamamen ödedi. Kredi sözleşmesi de sona erdirildi. Şirket, erken ödeme ve sözleşmenin kapatılması nedeniyle herhangi bir ceza veya ek ücret ödemedi.

BİTCOİN TEMİNATLARI SERBEST KALDI

Kredi, şirketin Bitcoin, dolar bağlantılı stablecoin USDC ve nakit varlıklarıyla güvence altına alınmıştı. Bu varlıklar Coinbase Custody Trust Company'nin saklama hizmetinde tutuluyordu. Geri ödemeyle birlikte krediye bağlı teminat yükümlülükleri kaldırıldı.

İşlem, şirketin 25 Eylül'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunduğu bildirimle duyuruldu.

VERİ MERKEZİ İŞİNİ BÜYÜTÜYOR

Riot, Bitcoin madenciliğinin yanında yapay zeka şirketlerine altyapı sağlama alanında da büyüyor. Şirket, ağustos ayında Teksas'ın Rockdale bölgesindeki tesisinden bir yapay zeka şirketine 191 megavat kapasite sağlamak üzere 20 yıllık anlaşma yaptı.

Yeni iş kolunun gelire katkısı yılın ilk çeyreğinde görülmeye başladı. Riot, 2026'nın ilk üç ayında 167,2 milyon dolar gelir elde etti. Yeni faaliyete geçen veri merkezi işi, bu tutarın 33,2 milyon dolarını oluşturdu.