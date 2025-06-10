Bitcoin madencilik devinden beklenmedik hamle

Bitcoin madencilik devinden beklenmedik hamle
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Bitcoin madencisi Riot, başarısız satın alma girişiminin ardından 1,58 milyon dolarlık Bitfarms hissesi sattı. Riot bu hamlesiyle birlikte Bitfarms üzerindeki yatırım stratejisini yeniden gözden geçirmeye başladı.

Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, başarısızlıkla sonuçlanan devralma teklifinin ardından rakibi Bitfarms'taki hisselerini azaltma kararı aldı. Şirket, 9 Haziran'da yaklaşık 1,58 milyon dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Riot Başarısız Teklif Sonrası Bitfarms Hisselerini Satıyor

Bitcoin madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms, rakibi Bitfarms üzerindeki yatırım stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Şirket tarafından yapılan açıklamada daha önce başlatılan ancak başarısızlıkla sonuçlanan satın alma girişiminin ardından Bitfarms'a ait 1,75 milyon adet hissenin satıldığı bildirildi. Bu satış işlemiyle Riot, yaklaşık 1,58 milyon dolar gelir elde etti.

Gerçekleştirilen hisse satışı, 9 Haziran tarihinde Nasdaq ve diğer açık piyasalar üzerinden yapıldı. Hisse başına ağırlıklı ortalama fiyatın yaklaşık 0,90 dolar olduğu belirtilirken bu hamleyle Riot'un Bitfarms içerisindeki intifa hakkı yüzde 15 seviyesinden yüzde 14,3'e geriledi. İki madencilik devi arasındaki gerilim, Riot'un mayıs ayında Bitfarms'ı hisse başına 2,30 dolar bedelle satın almak için kamuoyuna açık bir teklif sunmasıyla başlamıştı.

Bitfarms yönetim kurulunun bu teklifi hızla reddetmesinin ardından Riot, rakip şirketin hisselerini piyasadan toplayarak yönetim üzerinde baskı kurma stratejisi izlemişti. Bu düşmanca devralma girişimine karşı bir savunma mekanizması geliştiren Bitfarms ise "zehir hapı" olarak bilinen bir hissedar hakları planını devreye sokarak Riot'un şirket kontrolünü ele geçirmesini engellemeyi amaçladı.

Riot Platforms, Bitfarms'taki yatırım pozisyonunu gelecekte de aktif olarak değerlendireceğini vurguladı. Şirketin stratejik yönelimi, yönetimle yürütülebilecek olası görüşmeler ve genel piyasa koşulları gibi faktörlerin bu değerlendirmede rol oynayacağı ifade edildi. Bu unsurlara bağlı olarak Riot'un gelecekte Bitfarms hisselerini artırabileceği ya da daha fazla satış yapabileceği açıklandı. Haberlerin ardından piyasa öncesi işlemlerde Bitfarms hisseleri yüzde dört artışla 0,96 dolara, Riot hisseleri ise yüzde 0,49 artışla 10,17 dolara yükseldi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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