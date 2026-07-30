Bitcoin için temmuz sessizliği sürüyor

K33'ün piyasa raporu, Bitcoin piyasasında temmuz boyunca süren sınırlı hareketliliğin spot ve türev ürünlere yayıldığını ortaya koydu. Araştırma ekibi, yedi günlük ortalama spot hacminin 2,1 milyar dolara indiğini ve önceki haftaya göre yüzde 4 gerilediğini kaydetti.

Raporun kapsadığı haftada Bitcoin (BTC) yüzde 3 düşerek 63.300 dolara geriledi. Varlık 60 bin ila 66 bin dolar arasında dar bir bantta kalırken piyasadaki sakin görünüm spot işlemlerdeki düşük hacimle birlikte devam etti.

CME'de BTC açık pozisyonu son hafta 95 bin ila 102 bin BTC arasında seyretti. Temmuz vadeli işlemlerinin sona ermesi öncesinde bu miktar 100.025 BTC olurken yıllıklandırılmış vadeli işlem bazı yüzde 5'in hemen altında kaldı. Toplam vadeli ve sürekli vadeli işlemlerdeki açık pozisyonlar yedi günde yüzde 2,1 düşerek 32,1 milyar dolara veya 508 bin BTC'ye indi. Sürekli vadeli işlemlerde (perp) açık pozisyon yaklaşık 300 bin BTC'de kaldı ve fonlama oranları çoğunlukla yüzde 5 ila 7 aralığında seyretti.

BİTMEX 23 EYLÜL'DE KAPANACAK

BitMEX, 23 Eylül'de Türkiye saatiyle 07.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu. Borsa 26 Ağustos'ta Türkiye saatiyle 07.00'den itibaren yeni pozisyon açmayacak ve mevcut işlemlerin kapanış tarihine kadar azaltılmasını isteyecek. K33, kararı zayıf hacim ve daralan gelir ortamının bir sonucu olarak değerlendirdi.

K33'ün aktardığı tarihsel verilere göre BitMEX'in kıyı ötesi (offshore) BTC türev açık pozisyonlarındaki payı 2020 başındaki yaklaşık yüzde 40'tan 2026'nın ilk yarısında yüzde 0,6'ya geriledi. Şirket ayrıca yeni hesap açılışlarını durdurdu ve kullanıcılarından varlıklarını kapanıştan önce çekmelerini istedi.

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