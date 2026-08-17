Bitcoin için kritik uyarı: Bu üç gelişmeye dikkat

Bitcoin, haftalardır 57 bin 700 ile 67 bin 300 dolar arasındaki dar bantta hareket ediyor. Pazar günkü haftalık kapanış, 64 bin 216 dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. Fiyat kapanışın ardından hafif toparlanarak 63 bin 655 dolara kadar çıktı, ancak bandın iki ucundan birini zorlayacak momentumu bulamadı.

Analist Benjamin Cowen, bu seviyenin 2022 ayı piyasasında belirleyici olduğuna dikkat çekti. O dönemde 200 haftalık ortalama ağustosta dirence dönüşmüş, ardından Bitcoin uzun vadeli dip sürecine girmişti. Cowen, iki döneme dair "2022 ve 2026 yazlarında Bitcoin'in 200 haftalık ortalamanın altına inip toparlanması, ardından ağustos ortasında bu seviyeyi yeniden kaybetmesi dikkat çekici." ifadesini kullandı. Analist Rekt Capital ise fiyatın kendi haftalık kapanış hedefi olan 63 bin 220 dolara ulaşamadığını belirterek daha fazla düşüş beklediğini söyledi. Rekt Capital, 63 bin 220 doların aşağı yönlü bir yeniden testte dirence dönüşmesinin kırılımı doğrulayabileceğini ve fiyatı 58 bin dolar civarındaki bant tabanına yöneltebileceğini savundu.

Yatırımcılar bu hafta ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısına ait tutanaklara odaklandı. CME Group verilerine göre piyasa, eylül ayında faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulmasına yüzde 70'e yakın ihtimal veriyor. Bir ay önce bu oran yüzde 42 seviyesindeydi.

JAPONYA'NIN 10 YILLIK TAHVİL GETİRİSİ 1996'DAN BERİ EN YÜKSEKTE

Riskli varlık yatırımcılarının gözü bu hafta Japonya'ya çevrildi. Ülkenin ikinci çeyrek büyüme verileri beklentilerin belirgin biçimde altında kaldı. Gayrisafi yurt içi hasıla çeyreklik yüzde 0,3, yıllıklandırılmış bazda yüzde 1,1 arttı. Beklentiler çeyreklik yüzde 0,5 ve yıllıklandırılmış bazda yüzde 2 düzeyindeydi. Veri, tahvil getirilerindeki yükseliş ve yendeki zayıflama nedeniyle Japonya Merkez Bankasının (BoJ) eylül toplantısında yüzde 1 düzeyindeki politika faizini yeniden artırabileceği beklentilerinin izlendiği bir dönemde geldi.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil getirisi pazartesi günü yüzde 2,93 ile 1996'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. CryptoQuant katkıcısı Axel Adler Jr. bu tablonun riskli varlıklar için taşıdığı riske dikkat çekti. Adler, tahvil getirisinin yüzde 3'ü aşması, yeni BoJ faiz artırımları, güçlenen yen ve yükselen ABD tahvil getirilerinin bir araya gelmesi durumunda ortaya çıkabilecek tehlikeye işaret etti. Analist, "Bu şimdilik riskli varlıkları satma sinyali değil. Ancak bu etkenler hizalanırsa Japonya'nın faiz normalleşmesi küresel bir finansal sıkılaşmaya dönüşerek hisseleri ve Bitcoin'i vurabilir." dedi. Yen, verinin ardından sınırlı hareket etti ve pazartesi günü dolar karşısında 159 civarında seyretti.

BİTCOİN'E TALEP ZAYIFLARKEN BORSA REZERVLERİ ARTIYOR

Kripto analiz platformu Glassnode, Bitcoin ile hisse senetleri arasında dikkat çekici bir ayrışmaya işaret etti. Platforma göre ABD'de tüketici güveni son on yılın en zayıf seviyelerinden birinde kalırken, S&P 500 endeksi 7 Ağustos'ta 7 bin 816 puanla rekor tazeledi. Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi ise ağustos ayına ilişkin öncü veride yüzde 7,6 geriledi. Glassnode'a göre yaşam maliyetinin artacağını bekleyen haneler nakitten çıkıp varlıklara yöneliyor, ancak bu sermaye büyük ölçüde yapay zeka temasıyla yükselen hisselere akıyor.

Bitcoin bu sermaye rotasyonunun dışında kalıyor. Glassnode, bir değişim işaretinin ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına kurumsal girişlerin kalıcı biçimde toparlanması olacağını savundu. Farside Investors verilerine göre bu fonlardan geçen hafta toplam 385,2 milyon dolar net çıkış yaşandı. Beş işlem gününün yalnızca birinde net giriş görüldü ve bu da 7,8 milyon dolarda kaldı. Arz tarafında da tablo zayıf. CryptoQuant analizine göre balinalar borsa girişlerinde ağırlık kazanmaya başladı ve borsa Bitcoin rezervleri yeniden yükselişe geçti. Binance'in balina oranı 10 Ağustos'ta 0,71 ile martın başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Borsanın Bitcoin rezervi pazar günü 674 bin 332 BTC'ye ulaşarak ay başına göre yüzde 2,57 arttı ve Kasım 2025'ten bu yana en yüksek düzeye çıktı.

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