Bitcoin için 60 bin dolar desteği kırılırsa ne olur?

Yayım sırasında yaklaşık 59 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin, 60 bin dolarlık talep bölgesini elde tutmaya çalışıyor. Günlük grafikte 82 bin dolar yakınındaki reddin ve 100 günlük hareketli ortalamayla örtüşen 74 bin dolarlık arz bölgesinin aşağı kırılması, düşüş yönlü piyasa yapısını teyit etti. Alıcılar düşüşü, şubat ayındaki satış dalgasını da emen 60 bin dolar bölgesinde yavaşlattı.

Bu bölgenin altında kesin bir günlük kapanış, 54 bin dolar yakınındaki bir sonraki talep alanını açığa çıkarabilir. Türev masaları daha fazla düşüşe hazırlanıyor. Temmuz sonunda vadesi dolan 55 bin-58 bin dolar bandındaki Bitcoin satım opsiyonlarına talep artarken risk göstergeleri ağırlıklı olarak aşağı yönlü korunmaya kaydı. Bir analize göre 58 bin dolar korunamazsa 55 bin dolar olası bir hedef olarak öne çıkıyor.

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, 2026'nın ilk yarısındaki düşüşü tek bir tetikleyiciye değil bir araya gelen birden çok güce bağladı. Zhao, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin kriptodan risk kaçışını tetiklemesine, kısa vadeli spekülatif paranın yapay zeka hisselerine yönelmesine ve yaklaşık dört yıllık piyasa döngüsünün yinelenmesine işaret etti. Sektörün temellerinin bozulduğu fikrini reddeden Zhao, düşüşü bir likidite ve döngü olayı olarak tanımladı. Bitcoin 2026'ya 89 bin dolar yakınında başlamış, kısa süre 96 bin dolara değdikten sonra 60 bin dolara doğru gerilemişti. Bitcoin böylece Ekim 2025'te ulaştığı 126 bin dolarlık zirveden yaklaşık yüzde 50 değer kaybetmiş oldu.

LEPARD 1 MİLYON DOLARLIK HEDEFİNİ YİNELEDİ

Yatırımcı ve The Big Print kitabının yazarı Lawrence Lepard, Bitcoin'in tarihsel olarak ucuz bir bölgede olduğunu ve düzeltmenin daha derin bir ayı piyasasının başlangıcı değil bir alım fırsatı olduğunu savundu. Fiyat ile zamanı logaritmik eksenlerde gösteren ve Bitcoin'in geçmişi boyunca yüzde 95 korelasyon taşıyan bir güç yasası modeline dayanan Lepard, varlığın uzun vadeli ortalamasının standart sapmanın yaklaşık yarısı kadar altında olduğunu ve bu bölgenin zamanın yüzde 10'undan azında görüldüğünü belirtti. Altın ve gümüş varlıklarının bir kısmını Bitcoin'e kaydıran Lepard, uzun vadeli 1 milyon dolarlık hedefini yineledi ve iki yıl içinde 180 bin doların olası olduğunu ekledi.

Lepard ayrıca Strategy çevresindeki iflas endişelerini reddetti ve şirketin yaklaşık 55 milyar dolarlık Bitcoin yığınının 1,7 milyar dolarlık yıllık yükümlülüklerini rahatlıkla karşıladığını vurguladı. Zincir üstü veriler de bir alt zemin ihtimaline işaret ediyor. Hareket eden coinlerin kâr mı yoksa zarar mı yazdığını ölçen UTXO kâr-zarar oranı, geçmişte piyasa diplerine denk gelen bir banda geriledi. Ancak analistler bunun henüz teyitli bir taban olmadığı, 365 günlük hareketli ortalamanın önce daha keskin dönmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

BİTCOİN 200 HAFTALIK ORTALAMANIN ALTINA İNDİ

Yakından izlenen bir teknik eşik de aşağı kırıldı. Bitcoin, geçmişte boğa ve ayı dönemlerini ayıran 200 haftalık hareketli ortalamanın altına indi. Bu çizgi iki senaryoyu çerçeveliyor. 62 bin dolar bandının yeniden kazanılması, zorunlu satışların ve ETF geri alımlarının fiyatı yalnızca geçici olarak aşağı ittiğine işaret eder. Çizginin altında uzun süre kalınması ise eski desteğin dirence dönüşme ve düzeltmeyi derinleştirme riski taşıyor. Piyasa zayıflarken Bitcoin hâkimiyeti yüzde 58,6'ya tırmandı. Söz konusu tırmanış, sermayenin riskli altcoinler yerine en büyük varlıkta toplandığını gösteriyor.

Zayıflık piyasa geneline yayılıyor. Ethereum, uzun süredir hareketsiz cüzdanlar teslim olurken dünyanın en değerli 100 varlığı arasından çıktı. Yaklaşık sekiz yıl önce 37 bin 602 ETH alan dört adres, ortalama 1560 dolar civarındaki fiyatla 33 bin 623 ETH'yi yaklaşık 52,5 milyon dolar değerinde hareket ettirdi. Bu hareket, sabırlı sahiplerin bile zirvenin çok altında sattığını ortaya koydu. Perakende ilgisi de azalıyor. Haziranda stablecoin terimi için Google arama hacmi bir önceki aya göre yüzde 54 düştü.