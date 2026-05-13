Haberler

Bitcoin hakimiyeti yüzde 58'in üzerine çıktı

Bitcoin hakimiyeti yüzde 58'in üzerine çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin'in kripto para piyasasındaki ağırlığını gösteren hakimiyet oranı yüzde 55 civarındaki dip seviyelerden toparlanarak yüzde 58,5'e yükseldi. Yükselen hakimiyet genellikle Bitcoin'in altcoinleri geride bıraktığı konsolidasyon dönemlerine denk geliyor.

Hakimiyet 2025 ortasında yüzde 62-63 aralığında zirve yapmıştı. Ardından yılın sonuna kadar süren bir gerilemeyle altcoin aktivitesinin canlanmasına paralel olarak yüzde 54'e kadar düşmüştü. Mevcut toparlanma piyasanın tam bir altcoin rotasyonuna değil konsolidasyon aşamasına girdiğine işaret ediyor.

BİTCOİN FİYATI DA GÖRECELI GÜCÜNÜ KORUYOR

Hakimiyetteki toparlanma Bitcoin fiyatındaki yükselişle paralel seyretti. Bitcoin Şubat'taki 63 bin dolar civarındaki diplerden yaklaşık 80 bin dolara tırmandı ve geniş piyasaya karşı göreceli gücünü korudu.

Ancak altcoin aktivitesinin erken işaretleri de ortaya çıkmaya başladı. Son bir ayda TON, ZEC ve DOGE göreceli güç gösterdi. Bu tür bir yapı tarihsel olarak hakimiyet düşmeye başladığında daha geniş bir altcoin genişlemesinin habercisi oldu.

KRİTİK SORU HAKİMİYETİN BURADAN NEREYE GİDECEĞİ

Hakimiyetin mevcut seviyelerde yatay kalması mı yoksa yeniden düşüşe geçmesi mi sorusu piyasanın yönünü belirleyecek. Bitcoin fiyatı mevcut seviyelerde duraklarken hakimiyet düşerse yüksek beta varlıklara rotasyon senaryosu güçlenecek. Hem fiyat hem hakimiyetin birlikte yükselmeye devam etmesi ise piyasanın henüz genişlemeye hazır olmadığını gösterecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç

Gören dönüp bir daha bakıyor! Zirvedeki evin hikayesi hayli ilginç
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak

Arda'ya inanılmaz teklif! Kabul ederse paraya para demeyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti

773 günde haritanın rengi değişti

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı

Bu dansın bedeli ağır oldu, bir de övgüyle paylaştı
Önde oldukları maçı hükmen kaybettiler! Belki de şampiyonluk gitti

Bu olayların bedeli çok ama çok ağır oldu!

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maç sonu oturup ağladı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar