Bitcoin hakimiyeti yüzde 58'in üzerine çıktı

Hakimiyet 2025 ortasında yüzde 62-63 aralığında zirve yapmıştı. Ardından yılın sonuna kadar süren bir gerilemeyle altcoin aktivitesinin canlanmasına paralel olarak yüzde 54'e kadar düşmüştü. Mevcut toparlanma piyasanın tam bir altcoin rotasyonuna değil konsolidasyon aşamasına girdiğine işaret ediyor.

BİTCOİN FİYATI DA GÖRECELI GÜCÜNÜ KORUYOR

Hakimiyetteki toparlanma Bitcoin fiyatındaki yükselişle paralel seyretti. Bitcoin Şubat'taki 63 bin dolar civarındaki diplerden yaklaşık 80 bin dolara tırmandı ve geniş piyasaya karşı göreceli gücünü korudu.

Ancak altcoin aktivitesinin erken işaretleri de ortaya çıkmaya başladı. Son bir ayda TON, ZEC ve DOGE göreceli güç gösterdi. Bu tür bir yapı tarihsel olarak hakimiyet düşmeye başladığında daha geniş bir altcoin genişlemesinin habercisi oldu.

KRİTİK SORU HAKİMİYETİN BURADAN NEREYE GİDECEĞİ

Hakimiyetin mevcut seviyelerde yatay kalması mı yoksa yeniden düşüşe geçmesi mi sorusu piyasanın yönünü belirleyecek. Bitcoin fiyatı mevcut seviyelerde duraklarken hakimiyet düşerse yüksek beta varlıklara rotasyon senaryosu güçlenecek. Hem fiyat hem hakimiyetin birlikte yükselmeye devam etmesi ise piyasanın henüz genişlemeye hazır olmadığını gösterecek.