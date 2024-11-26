Bitcoin hakimiyeti gerilerden Ethereum revaçta

Piyasadaki geçiş Ethereum lehine devam ediyor. Türev piyasası verileri, yatırımcıların Ethereum'un yakın vadeli potansiyeline olan güveninin arttığını gösteriyor. Wintermute analistleri, hafta sonu gerçekleşen büyük blok işlemlerde 3.600 ile 5.000 dolar arasında değişen kullanım fiyatlarının belirlendiğini bildirdi.

Ethereum Türev Hacmi Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

Kripto para piyasasındaki sermaye akışı Bitcoin'den Ethereum'a doğru kayıyor. Türev piyasasında açık pozisyonlar ve alım opsiyonlarına yönelik talep rekor seviyelere ulaştı.

Bitcoin'in 100.000 dolar direncini kıramaması sonucunda piyasa hakimiyeti yüzde 62'den yüzde 59'a geriledi. QCP Capital analistleri, Bitcoin'in aralık ayına kadar yatay seyretmesini bekliyor.

Yatırımcılar, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın zaferi sonrası kripto para dostu politikaları gözetiyor. Bu beklenti, Bitcoin opsiyonlarında 27 Aralık 2024 sonrası vadeli işlemlere olan ilgiyi artırıyor.

Ethereum'daki yükseliş trendi ERC20 tokenlarını da olumlu etkiliyor. Pepe token son iki haftada yüzde 54 değer kazandı. Layer 2 ekosistemlerinde özellikle güçlü alımlar gerçekleşiyor.