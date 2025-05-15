Bitcoin hakimiyeti düşüyor: Altcoin sezonu geldi mi?

Bitcoin hakimiyeti düşüyor: Altcoin sezonu geldi mi?
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Bitcoin'in kripto piyasasındaki hakimiyeti 10 Mayıs itibarıyla yüzde 60,2'ye gerilerken, bu keskin düşüş altcoin rotasyonunun habercisi olarak yorumlanıyor. Analizlere göre sadece üç günde yaşanan yüzde 2'lik kayıp, tarihsel olarak kısa süreli altcoin rallilerinin başlangıcına işaret ediyor. Makro faktörler ve likidasyonlar bu trendin devamını destekliyor.

Kripto para piyasasında önemli bir değişim yaşanıyor. Bitcoin'in toplam piyasa değerindeki payını gösteren BTC.D göstergesi, 7-10 Mayıs arasında dramatik bir düşüş sergiledi. Bu gelişme, yatırımcıların yüksek risk-getiri profiline sahip altcoinlere yöneldiğini gösteriyor.

Bitcoin'den Altcoinlere Sermaye Akışı Hızlanıyor

Bitcoin dominansının üç günlük pencerede yüzde 62,1'den yüzde 60,2'ye gerilemesi, kripto piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu ölçekteki bir düşüş tarihsel olarak kısa vadeli altcoin rallilerinin habercisi olarak gösteriliyor.

ABD-Çin ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerleme, makro ekonomik açıdan risk iştahını artırdı. Bu durum, Bitcoin'in güvenli liman algısını zayıflatırken, sermayenin Ethereum, TOTAL3 ve memecoinler gibi farklı kripto yönelmesine neden oldu.

Piyasa dinamiklerinde yaşanan bu dönüşüm, klasik bir geri bildirim döngüsü oluşturdu. Bitcoin'in başlangıçtaki rallisini takiben, kısa pozisyon likidasyonları altcoinlere göç etti. Sonuç olarak, altcoin fiyat artışları toplam piyasa değerindeki paylarını yükseltirken, Bitcoin dominansı düşüşünü sürdürdü.

Uzmanlar, bu trendin sürdürülebilir bir altcoin sezonuna dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından izliyor. BTC.D göstergesinin gelecekteki hareketi, geçtiğimiz haftaki düşüşün sadece likidasyona dayalı geçici bir sapma mı yoksa sektör dinamiklerinde kalıcı bir değişim mi olduğunu ortaya koyacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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