Bitcoin Güncel Fiyatı Tahmini: Trump Ailesinden Sürpriz Hamle

ABTC yalnızca bir madencilik şirketi değil; uzun vadeli Bitcoin biriktirme hedefi güden bir yapı olarak konumlanıyor. Hut 8'in veri merkezlerinde konuşlandırılan 60 binden fazla cihazla 10,17 EH/s seviyesinde işlem gücü üreten şirket, herhangi bir fiziksel mülk sahibi olmadan faaliyet gösteriyor. Kazım yoluyla elde ettiği Bitcoin'leri nakde çevirmek yerine, Coinbase Custody ile güvenli şekilde saklıyor.

Eric Trump'ın yönetim kuruluna katılması ve Gryphon Digital Mining ile birleşme yoluyla halka arz hazırlıkları, şirketin marka kimliğini Bitcoin ile doğrudan ilişkilendiriyor.

ABD'de Yarım Milyar Dolarlık Kripto Aklama Operasyonu

ABTC'nin yükselişi sürerken, ABD Adalet Bakanlığı dev bir kripto para operasyonuna imza attı. Evita Pay ve Evita Investments'ın kurucusu Iurii Gugnin, ABD bankaları ve kripto platformları üzerinden 500 milyon dolardan fazla para aklamakla suçlanarak tutuklandı. İşlemlerde ağırlıklı olarak Tether (USDT) kullanıldığı belirtildi.

Gugnin'in, yaptırım altındaki Rus kurumları – özellikle Sberbank ve Rosatom – adına ABD'den teknoloji satın aldığı ve sahte belgelerle Rusya bağlantılarını gizlediği öne sürülüyor. Hakkında açılan 22 ayrı banka dolandırıcılığı davasının her biri, 30 yıla kadar hapis cezası içeriyor.

Bu dava, dijital varlıkların yaptırımları aşmak amacıyla kullanılabileceğine dair endişeleri yeniden gündeme getirirken, Bitcoin'in merkeziyetsiz ve şeffaf yapısı sayesinde regülasyonlar karşısında diğer kripto varlıklardan ayrışabileceği yorumlarına neden oldu.

Japonya'nın Parasal Genişleme Adımı Bitcoin'e Yeni Bir Soluk Getirebilir

BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 16–17 Haziran'daki toplantıda parasal genişlemeye (QE) geri dönmesi durumunda, Bitcoin için yeni bir yükseliş dalgası bekliyor.

Japonya, daha önce tahvil alımlarını çeyreklik bazda 400 milyar yen azaltacağını açıklamıştı. Ancak faizlerin yükselmesiyle birlikte, 30 yıllık Japon devlet tahvilleri mayıs ayında yüzde 3,185 seviyesine ulaştı. Bu durumun, yetkilileri politikalarını tersine çevirmeye zorlayabileceği değerlendiriliyor. Geçmişte benzer bir ortamda Bitcoin 112 bin dolara kadar yükselmişti.

Hayes'e göre:

Parasal genişleme riskli varlıkları, dolayısıyla Bitcoin'i de destekler.

Kurumsal yatırımcılar Bitcoin'i "karşı taraf riski olmayan" bir varlık olarak görebilir.

Bu süreç, 2025 yılında Bitcoin'i 200 bin dolar seviyesine taşıyabilir.

Teknik Görünüm: Hedefte 112 Bin ve Üzeri Var

Bitcoin, teknik olarak yükseliş eğiliminde. İki saatlik grafikte, 50 periyotluk üstel hareketli ortalamanın (EMA) yer aldığı 107.510 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. 9 Haziran'da oluşan güçlü alım sinyali, fiyatı 108.627 doların üzerine taşıdı. Şu anda dirençler 110.668 ve 111.000 dolar seviyelerinde bulunuyor.

MACD yatay seyrederken, üst fitilli mumlar piyasada kararsızlığı gösteriyor. Ancak 111.000 doların aşılması halinde 112.000 ve 113.500 dolar hedefleri gündeme gelebilir.

Takip Edilmesi Gereken Teknik Seviyeler:

Destek: 108.000 dolar (kanal tabanı), 107.510 dolar (50-EMA)

Direnç: 111.000 ve 113.500 dolar

Strateji: 50-EMA'dan gelen tepki ya da 111.000 dolar üzeri kırılımla alım

BTC Bull Token 8 Milyon Dolara Yaklaştı, Staking Getirisi Yüzde 58

Bitcoin fiyatı 102 bin dolar civarında seyrederken, yatırımcılar alternatif projelere yöneliyor. İlgi odağında yer alan BTC Bull Token (BTCBULL), 8.011.104 dolarlık hedefin 7.032.776 dolarını toplamış durumda. Hedefin tamamlanmasına 1 milyon dolardan az kaldı. Token şu an 0,002555 dolar seviyesinden işlem görüyor ve hedefe ulaşılmasıyla fiyatın yükselmesi bekleniyor.

BTCBULL'un Bitcoin ile doğrudan bağlantısı iki mekanizmaya dayanıyor:

Airdrop: Ön satış katılımcılarına öncelikli dağıtım

Arz Yakımı: Bitcoin her 50 bin dolar arttığında dolaşımdaki BTCBULL arzı azaltılıyor

Ayrıca yüzde 58 yıllık getiri sağlayan stake havuzu, 1,81 milyar token barındırıyor. Staking sistemi şu avantajları sunuyor:

Kilitleme süresi yok.

İşlem ücreti alınmıyor.

Piyasa dalgalanmalarında dahi istikrarlı pasif gelir sağlanıyor.

Hard cap'e ulaşılmasına saatler kalmışken, ilgi hızla artıyor. Bitcoin'e endeksli değer modeli, arz sınırlaması ve esnek staking özellikleri sayesinde BTCBULL yatırımcıların dikkatini çekiyor.