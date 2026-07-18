Bitcoin ETF'leri altının yolunu izleyebilir

Balchunas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her iki ürünün de nakit akışı üretmeyen, getirisiz birer değer saklama aracının etrafına kurulduğunu belirtti. Analiste göre hisse ve tahvillerdeki gibi kazanç, kupon ya da devlet desteği bulunmadığı için performansı yatırımcı duyarlılığı belirliyor. Balchunas hem Bitcoin hem de altın arzının sınırlı biçimde genişlemesinin, talep arttığında fiyat patlamalarına dönüşebildiğini vurguladı. Ancak bu talebin değişken olduğunu, istikrarlı biçimde büyümek yerine dalgalar halinde geldiğini ekledi.

Balchunas'ın değerlendirmesi, dünyanın en büyük spot Bitcoin ETF'si olan BlackRock'ın IBIT fonunun yaklaşık 60 milyar dolarlık varlık yönettiği bir döneme denk geldi. Bu tutar, Bitcoin'in tarihi zirvesine çıktığı ekim ayında kısa süreliğine ulaştığı 100 milyar doların çok altında kaldı. Analiste göre iShares Bitcoin Trust, 100 milyar dolarlık varlık eşiğinin üzerinde yalnızca birkaç saat tutunabildi.

BALCHUNAS 2011'DEKİ ALTIN FONUYLA MANEVİ PARALELLİK KURDU

Balchunas, IBIT'in 100 milyar doların üzerinde geçirdiği kısa süreyi, SPDR Gold Trust (GLD) fonunun 2011'deki hızlı yükselişiyle karşılaştırdı. Altın fonu o dönem kısa süreliğine SPY'yi geçerek dünyanın en büyük ETF'si olmuştu. Analiste göre sonrasında yaşananlar, Bitcoin ETF'lerini nelerin beklediğine dair ipucu verebilir.

Balchunas, GLD ile IBIT arasında manevi bir paralellik hissettiğini söyledi. Analist, GLD'nin 2011'de fırladıktan sonra o seviyeye geri dönmek için sekiz yılını durgunluk içinde geçirdiğine dikkat çekti. Yatırımcılara bir nebze teselli sunabilecek bir noktaya da değinen Balchunas, altın ETF'leri yıllarca zayıf talepten muzdarip olsa da her döngünün en yüksek seviyeyi biraz daha yukarı taşıdığını belirtti.

BLACKROCK'IN DİJİTAL VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 40 GERİLEDİ

IBIT'in varlıkları, cuma günü 63 bin dolar dolayında işlem gören Bitcoin'in fiyatıyla birlikte daraldı. Bitcoin bu yıl yaklaşık yüzde 30, ekimdeki rekorundan ise yaklaşık yüzde 50 değer kaybetti. Altın da 2026'da geriledi, ancak kayıpları çok daha sınırlı kaldı. Spot altın cuma günü ons başına 4 bin dolar dolayında işlem gördü, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 7 gerilese de son 12 ayda hâlâ yaklaşık yüzde 19 yukarıda bulunuyor.

Genel kripto düşüşü, BlackRock'ın dijital varlık işini de zorladı. Şirket bu hafta, ikinci çeyrekte dijital varlık yönetim büyüklüğünün yıllık bazda yaklaşık yüzde 40 azalarak 80 milyar dolara yakın seviyeden 49 milyar dolara indiğini açıkladı. Bu daralma büyük ölçüde Bitcoin ve Ethereum fiyatlarındaki sert düşüşleri yansıttı. Zayıf fiyatlar ve yatırımcı duyarlılığı kripto ETF akışlarını da baskıladı. Ancak bu eğilim geçen hafta, ABD spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin mayıs başından bu yana ilk kez haftalık net giriş kaydetmesiyle yumuşadı.