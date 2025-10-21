Bitcoin ETF'lerinden dört günlük ardışık çıkış: 40,5 milyon dolar

ABD'deki spot Bitcoin borsada işlem gören fonları (ETF), Pazartesi günü 40,5 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu, fonların dört ardışık gündür negatif akışla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. SoSoValue verilerine göre BlackRock'ın IBIT fonu, 100,7 milyon dolarlık çıkışla Pazartesi gününün tek negatif akış yaşayan ETF'si oldu.

ETF Çıkışları Fiyat Hareketini Tam Yansıtmıyor

IBIT'teki çıkış, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck ve Invesco tarafından yönetilen beş fonun toplamda aldığı girişlerle kısmen dengelendi. Buna rağmen Pazartesi'deki 40,5 milyon dolarlık net çıkış, Cuma günü yaşanan 366,6 milyon dolar ve Perşembe günündeki 536,4 milyon dolarlık çıkışların ardından dördüncü ardışık negatif akış günü oldu.

Çıkışlar, Bitcoin'in Pazartesi günü 111.000 doların üzerine çıkarak üç günlük düşüşten kısa süreli bir toparlanma gösterdiği bir dönemde gerçekleşti. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin Salı günü sabah itibariyle son 24 saatte yüzde 3 düşerek 107.871 dolara geriledi.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu, "Fiyatlar, ETF çıkışlarına rağmen yükseliyordu. Spot ve türev talebi, özellikle risk iştahının arttığı dönemlerde veya ETF akışlarının temel piyasa iştahının gerisinde kaldığı zamanlarda kurumsal itfaları dengeliyordu." dedi.

Liu, "Bu durum kurumsal ve perakende yatırımcı duyarlılığı arasında net bir ayrım olmadığını gösteriyor. Daha çok, hedge akışları, türev rotasyonları ve raporlama gecikmeleriyle hareket halindeki piyasa yapısını yansıtıyor. Gerçek talep ile ETF verisinin gösterdiği şey arasındaki sinyali bulanıklaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan spot Ethereum (ETH) ETF'leri de Pazartesi günü 145,7 milyon dolar net çıkış kaydetti. Bu, Ethereum fonları için üçüncü ardışık negatif akış günü oldu.