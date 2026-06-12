Bitcoin düşüşü küresel likidite krizine bağlı olabilir

Twenty One Capital'in CEO'su da olan Mallers, Prag'daki BTC konferansında yaptığı konuşmada Bitcoin'in bir yıl önce 100 bin doların üzerindeyken başlayan düşüşünün gürültü değil bir sinyal olduğunu söyledi. Mallers, merkezi piyasaların gerçeği yansıtamayacak kadar bozulduğunu öne sürdü.

Bitcoin'i "elimizdeki gerçeğe en yakın parasal yansıma" olarak nitelendiren Mallers, varlığın dünyanın durumunu kesintisiz gösteren bir gösterge olduğunu söyledi. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi kayıtlı tarihin en düşük seviyesine inerken S&P 500 endeksi rekor tazeliyor. Bitcoin yayım sırasında 63 bin dolar dolayında işlem görüyor.

Mallers, mevcut satış baskısını sert biçimde çerçeveledi. Ona göre ülkeler aynı anda savaşları, yapay zeka yatırımlarını ve bütçe açıklarını finanse ederken bireyler kredi kartı ve kira ödemelerinde geç kalıyor. Bu tablo, nakde geçmeye çalışan ve elindeki en likit varlığı satan bir dünyaya işaret ediyor. Mallers bunu "Satabildiğini satarsın, satmak istediğini değil." sözleriyle özetledi.

STRATEGY GEÇEN HAFTA 32 BİTCOİN SATTI

Mallers'tan sert bir yorum da Strategy'nin geçen hafta gerçekleştirdiği 32 Bitcoinlik satışa geldi. 2022 sonundan bu yana ilk olan ve süresiz imtiyazlı hisse ödemelerini finanse etmek için yapılan satışın, şirketin "asla satmama" duruşunun artık sürdürülemez olduğunu piyasalara kabul ettirmeye yönelik olduğunu söyledi. Strategy izleyen hafta 1.550 Bitcoin satın aldı.

Mallers, süresiz imtiyazlı araçlara ilişkin sorularını kamuoyu önünde dile getirdiğini, bunu yapıyı kusurlu bulduğu için değil şirketin tüm sermaye yapısını aynı anda nasıl ayakta tuttuğunu çözemediği için yaptığını belirtti. Şirketin artık Bitcoin, adi hisse, süresiz imtiyazlı hisse ve borç sahipleri olmak üzere dört alacaklı sınıfı bulunuyor. Geri çağrılamayan ve yüzde 11,5 kupon taşıyan imtiyazlı hisseler, doğal bir çıkışı olmayan kalıcı bir likidite yükümlülüğü yaratıyor. Mallers, bu yükümlülüğü ödemenin şirketi her seferinde hangi paydaş grubunu mağdur edeceğini seçmeye zorladığını savundu ve "Tüm sermaye yapısını nasıl mutlu edersin?" diye sordu.

BİTCOİN KARŞILIĞI KREDİ STRIKE'IN YILDIZI OLDU

Daralan kullanıcı kazanımına rağmen Strike'ın gelirinin yıllık bazda büyümeye devam ettiğini söyleyen Mallers, yeni kullanıcı kayıtlarının ve aktif Bitcoin alıcılarının azaldığını kaydetti. Şirketin başlattığı her üründen daha iyi performans gösteren iş kolu ise Bitcoin karşılığı kredi oldu. Mallers, CeFi Bitcoin teminatlı kredi piyasasını 20 ila 30 milyar dolar arasında tahmin etti. Bu büyüklük, 1,25 trilyon dolarlık varlık sınıfının yanında doğal potansiyelinin çok altında kalıyor.

Strike yakın zamanda, tasfiye riskini tamamen ortadan kaldıran bir kredi seçeneği sundu. Bu üründe kullanıcılar biraz daha yüksek ücret ödüyor, şirket de bu primi riskten korunmak için kullanıyor. Şirket ayrıca yüksek bakiyeli müşteriler için üç ayda bir rezerv kanıtı denetimi ve ayrıştırılmış teminat uygulamasına geçiyor. Mallers, halka açık şirket olmanın getirdiği hukuki kısıtlamaları gerekçe göstererek Twenty One Capital ve Tether destekli birleşmeye dair soruları yanıtlamadı.