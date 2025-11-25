Haberler

Bitcoin düşerken Solana fonlarına 369 milyon dolar çekti

Bitcoin düşerken Solana fonlarına 369 milyon dolar çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitcoin ve Ethereum fonlarından milyarlarca dolarlık çıkış yaşanırken, Solana ETF'leri Kasım ayında 369 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımcılar spekülatif kazançlar yerine yüzde 5-7 oranında düzenli getiri sağlayan varlıklara yönelmeye başladı.

Kripto para piyasalarında dengeler değişiyor. Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları (ETF) Kasım ayında milyarlarca dolarlık çıkışa sahne olurken, Solana tabanlı fonlar pozitif ayrıştı. Yatırımcılar, spekülatif hareketlerden ziyade düzenli getiri sunan varlıklara yönelerek Solana ETF'lerine bu ay toplam 369 milyon dolar yatırdı.

Yatırımcılar Getiri Odaklı Ürünlere İlgi Gösteriyor

Everstake Kurucu Ortağı Bohdan Opryshko, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların Solana'yı artık spekülatif bir işlem aracı olarak değil, getiri üreten bir varlık olarak gördüğünü belirtti. Opryshko, konu hakkında açıklamada Solana'nın sunduğu yüzde 5 ile 7 arasındaki staking ödüllerinin, Bitcoin ETF'lerinin sunamadığı bir cazibe yarattığını vurguladı.

SoSoValue verilerine göre 3 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında Bitcoin ETF'lerinden 3,7 milyar dolar, Ether ETF'lerinden ise 1,64 milyar dolar net çıkış yaşandı. Aynı dönemde Solana staking ETF'leri 369 milyon dolar taze kaynak çekti. Opryshko bu durumu "sermaye rotasyonundan fazlası" olarak nitelendirdi ve piyasanın getiri sağlayan varlıklara kaydığına işaret etti.

SOL fiyatı bu yıl 100 dolar ile 260 dolar arasında dalgalanmasına rağmen, ağdaki toplam kilitli varlık miktarı 350 milyondan 407 milyon SOL'a yükseldi. Piyasadaki düşüşe rağmen bireysel katılımcı sayısı artarken, "balina" olarak tabir edilen büyük yatırımcılar çıkış yapmak yerine pozisyonlarını korudu. Sadece Trezor kullanıcıları, bir ay içinde Everstake üzerinden 1 milyon adedin üzerinde SOL stake etti.

Coinbase verilerine göre dolaşımdaki tüm SOL arzının yüzde 67'si stake edilmiş durumda. Trezor İş Geliştirme Müdürü Sebastien Gilquin, Solana'nın büyük Hisse Kanıtı (PoS) Blockchain ağları arasında en güçlü profillerden birine sahip olduğunu belirtti. Gilquin'e göre kurumlar, geleneksel piyasalardaki getirilerin sıkılaşmasıyla birlikte üretken varlıklara yöneliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık

Görüşmeler başlıyor: Fenerbahçe'de ayrılık
Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Masaya vura vura konuştu

Özlem Çerçioğlu'nun küplere bindiği an! Hırsını masadan çıkardı
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Personel yaralandı
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Robert Lewandowski'den Fenerbahçe'ye cevap

İşte Fenerbahçe'ye verdiği cevap
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmetle toplanıp dudak uçuklatan rakama satılıyor

Özel izinle bölgeye giriliyor, binbir zahmete katlanılarak toplanıyor
Papa İznik'e gelecek, önlemler artırıldı

O şehrimizde "papa" alarmı verildi! Güvenlik önlemleri en üst seviyede
Sınıfta aniden rahatsızlanan 13 yaşındaki Baran hayatını kaybetti

Sınıfta aniden rahatsızlandı! 13 yaşındaki Baran'dan acı haber geldi
Maddi durumu olmayan öğrencisini ve hediyesini paylaşan öğretmene büyük tepki var

Maddi durumu olmayan öğrencisini paylaşan öğretmene büyük tepki var
Warner Bros'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Şimdi derin bir oh çekecek! O iddialara yalanlama geldi
title