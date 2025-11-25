Bitcoin düşerken Solana fonlarına 369 milyon dolar çekti

Kripto para piyasalarında dengeler değişiyor. Bitcoin ve Ether borsa yatırım fonları (ETF) Kasım ayında milyarlarca dolarlık çıkışa sahne olurken, Solana tabanlı fonlar pozitif ayrıştı. Yatırımcılar, spekülatif hareketlerden ziyade düzenli getiri sunan varlıklara yönelerek Solana ETF'lerine bu ay toplam 369 milyon dolar yatırdı.

Yatırımcılar Getiri Odaklı Ürünlere İlgi Gösteriyor

Everstake Kurucu Ortağı Bohdan Opryshko, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların Solana'yı artık spekülatif bir işlem aracı olarak değil, getiri üreten bir varlık olarak gördüğünü belirtti. Opryshko, konu hakkında açıklamada Solana'nın sunduğu yüzde 5 ile 7 arasındaki staking ödüllerinin, Bitcoin ETF'lerinin sunamadığı bir cazibe yarattığını vurguladı.

SoSoValue verilerine göre 3 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında Bitcoin ETF'lerinden 3,7 milyar dolar, Ether ETF'lerinden ise 1,64 milyar dolar net çıkış yaşandı. Aynı dönemde Solana staking ETF'leri 369 milyon dolar taze kaynak çekti. Opryshko bu durumu "sermaye rotasyonundan fazlası" olarak nitelendirdi ve piyasanın getiri sağlayan varlıklara kaydığına işaret etti.

SOL fiyatı bu yıl 100 dolar ile 260 dolar arasında dalgalanmasına rağmen, ağdaki toplam kilitli varlık miktarı 350 milyondan 407 milyon SOL'a yükseldi. Piyasadaki düşüşe rağmen bireysel katılımcı sayısı artarken, "balina" olarak tabir edilen büyük yatırımcılar çıkış yapmak yerine pozisyonlarını korudu. Sadece Trezor kullanıcıları, bir ay içinde Everstake üzerinden 1 milyon adedin üzerinde SOL stake etti.

Coinbase verilerine göre dolaşımdaki tüm SOL arzının yüzde 67'si stake edilmiş durumda. Trezor İş Geliştirme Müdürü Sebastien Gilquin, Solana'nın büyük Hisse Kanıtı (PoS) Blockchain ağları arasında en güçlü profillerden birine sahip olduğunu belirtti. Gilquin'e göre kurumlar, geleneksel piyasalardaki getirilerin sıkılaşmasıyla birlikte üretken varlıklara yöneliyor.