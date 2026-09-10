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Bitcoin dip seviyesini gördü mü? Coinbase CEO'su yanıtladı

Bitcoin dip seviyesini gördü mü? Coinbase CEO'su yanıtladı
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Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Bitcoin'in bu döngüde dibi gördüğüne inandığını söyledi. Armstrong, sonraki yarılanmaya yaklaşırken yükseliş beklediğini belirtti. Yayım sırasında Bitcoin, yaklaşık 126 bin dolarlık rekorunun yüzde 38 altında, 77 bin 814 dolardan işlem görüyor.

Armstrong, katıldığı bir söyleşide görüşünü paylaştı. Söyleşide, "Şahsen bu döngüde Bitcoin fiyatının dibini gördüğümüzü düşünüyorum. Önümüzdeki bir-iki yılda, sonraki yarılanmaya yaklaşırken yukarı yönlü bir eğilime girecek." dedi. Bitcoin ağında yaklaşık dört yılda bir yaşanan yarılanma, madenci ödüllerini yarıya indiriyor ve yeni arz artışını yavaşlatıyor.

Coinbase CEO'sunun değerlendirmesi, Bitcoin'in yaz diplerinden toparlandığı bir döneme geldi. Analiz şirketi Glassnode'un çarşamba günkü raporuna göre en büyük kripto para, 7 Eylül'e kadarki 21 seansta yüzde 23 yükseldi. Aynı dönemde S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri büyük ölçüde yatay kaldı. Glassnode'a göre satış baskısı oranının yedi günlük ortalaması da ağustos zirvesindeki günlük 16 baz puandan 7 baz puana geriledi. Şirket, fiyatın 83 bin-86 bin dolar arasındaki dirence yaklaştığını belirtti.

BASE'DE STABLECOİN ÖDEMELERİ YÜZDE 700 ARTTI

Armstrong, söyleşide Coinbase'in Bitcoin dışındaki büyüme alanlarına da değindi. Coinbase'in geliştirdiği Base ağındaki stablecoin ödemelerinin yıllık bazda yüzde 700 arttığını söyledi. Stablecoin piyasasının 2030'a kadar 3 trilyon dolara ulaşabileceğine yönelik tahmini de aktardı.

Coinbase Genel Müdürü ayrıca şirketin 2027'ye doğru dört öncelikli alanını ödemeler, tokenlaştırma, tahmin piyasaları ve yapay zekâ aracılarının işlem yaptığı otonom finans olarak sıraladı. Bu alanlar Coinbase'in büyümeyi kripto alım satımının ötesine taşıma planını yansıtıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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