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Bitcoin devi yatırımcısına her gün ödeme yapmak istiyor

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Bitcoin devi yatırımcısına her gün ödeme yapmak istiyor
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Strategy, dört imtiyazlı hissesinde günlük temettü düzenine geçmek için hissedar onayı istiyor. Plan, yatırımcıların ödemelerini daha sık almasını öngörüyor. Temettü oranları ve şirketin toplam ödeme yükümlülüğü ise değişmeyecek.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan 25 Eylül tarihli bildirime göre teklif, 28 Ekim'de yapılması planlanan çevrim içi hissedar toplantısında oylanacak. Düzenleme, Nasdaq'ta STRC, STRF, STRK ve STRD kodlarıyla işlem gören imtiyazlı hisseleri kapsıyor.

Yeni modelde hafta sonları ve tatiller dahil her takvim günü için temettü hakkı belirlenecek. İlgili ödeme, ilan edilmesi halinde bir sonraki iş gününde yapılacak. Böylece günlük düzen, yatırımcının hesabına hafta sonlarında da para yatırılacağı anlamına gelmeyecek.

İLK ÖDEMELER KASIMDA BAŞLAYABİLİR

Onay alınması ve gerekli işlemlerin tamamlanması halinde yeni takvime ilk olarak STRC geçecek. Şirket, 1 Kasım 2026'da hak sahibi olan yatırımcılara ilk günlük temettüyü 2 Kasım'da ödemeyi planlıyor.

Diğer üç hisse için geçiş 2027 başında öngörülüyor. STRF, STRK ve STRD'de 1, 2 ve 3 Ocak için belirlenecek temettülerin ilk ödemesi 4 Ocak'ta yapılacak. Sonrasında her güne ilişkin ödeme takip eden iş gününe aktarılacak.

DAHA SIK ÖDEMEYLE HİSSELERE TALEP HEDEFLENİYOR

Strategy, ödeme aralıklarını kısaltarak yatırımcıların temettü gelirlerini yeniden değerlendirmek için beklediği süreyi azaltmayı amaçlıyor. Şirket, günlük düzenin hisselerde likiditeyi ve fiyat istikrarını destekleyebileceğini, bu ürünlere talebi artırabileceğini belirtiyor.

Teklif yatırımcıya ödenecek toplam düzenli temettüyü artırmıyor. Dört hissenin temettü oranları da bu değişiklikle yükselmeyecek. Şirket, ödeme sıklığı ve buna bağlı düzenlemeler dışında temettülere ilişkin hak ve korumaları değiştirmeyi öngörmüyor.

Hissedarların kabul etmesi halinde değişiklikler, hisselerin koşullarını düzenleyen belgelerin Delaware eyaletine sunulup yürürlüğe girmesiyle uygulanabilecek. Temettü ödemeleri ayrıca yönetim kurulunun veya yetkili komitenin ilanına bağlı olacak.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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