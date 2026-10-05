Bitcoin devi yatırım planını değiştirdi

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Metaplanet'in 5 Ekim'de duyurduğu yeni politikaya göre toplam varlıklarının yaklaşık yüzde 85-90'ı Bitcoin'de kalacak. Kalan yüzde 10-15'lik bölüm, şirket satın alımları, gelir getiren yatırımlar ve planlanan varlık yönetimi faaliyetleri için kullanılabilecek.

Şirketin Üst Yöneticisi Simon Gerovich, hedeflerinin başından beri yalnızca Bitcoin biriktirmekle sınırlı olmadığını belirtti. Yeni adımlarla düzenli gelir kaynakları oluşturmayı ve finansman maliyetini düşürmeyi amaçladıklarını söyledi.

BİTCOİN REZERVİ 44 BİNE ULAŞTI

Metaplanet, üçüncü çeyrekte Bitcoin satıp ardından geri alım yaparak rezervini net 1.000 BTC artırdı. Gerovich'in açıklamasına göre şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 30 Eylül itibarıyla 44 bine çıktı.

Satış ve geri alım işlemi, rezervlerin gerektiğinde nakde çevrilebildiğini göstermek amacıyla yapıldı. Gerovich, Bitcoin satışından elde edilen nakdin tahvil, kredi ve diğer faizli borçların toplam anaparasını aştığını belirtti. Şirket, bu parayı bir süre tuttuktan sonra sattığından daha fazla Bitcoin aldığını bildirdi.

Böylece açıklanan 1.000 BTC, işlemlerin ardından oluşan net artışı ifade ediyor. Şirket bu adımla, kredi verenlere ve derecelendirme kuruluşlarına borçlarını karşılayabilecek likiditeye sahip olduğunu göstermeyi hedefledi.

YENİ YATIRIMLARLA DÜZENLİ GELİR HEDEFLENİYOR

Yeni gelir stratejisinde, imtiyazlı hisse, tahvil ve Bitcoin teminatlı kredi gibi araçlarla sağlanan finansmanın gelir üreten varlıklara yönlendirilmesi planlanıyor. Şirket, kredi riski dikkate alındıktan sonra beklenen getirinin toplam finansman maliyetini yeterli farkla aşmasını yatırım koşulu olarak belirledi.

Elde edilecek gelirlerin temettü ve tahvil faizi ödemelerinde kullanılması, ayrıca yeni Bitcoin alımlarına kaynak sağlaması amaçlanıyor. Diğer Bitcoin rezerv şirketlerinin gelir sağlayan menkul kıymetleri de değerlendirilebilecek yatırımlar arasında bulunuyor.

Bitcoin alımlarının ana finansman kaynağının ise kalıcı özsermaye olması öngörülüyor. Bitcoin teminatlı kredi imkânı üzerinden BTC alımı için kullanılan borcun, rezervin net varlık değerinin yaklaşık yüzde 10'unun altında tutulması planlanıyor. Diğer stratejik yatırımların finansmanı ayrı yönetilecek.

Metaplanet, yeni kaynaklara erişmek için kredi notu almayı da hedefliyor. İmtiyazlı hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda Tokyo Borsası ile ön görüşmeler yürütülüyor. Listeleme henüz onaylanmış değil.