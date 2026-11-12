Bitcoin devi Strategy için korkulan karar geldi

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MSCI'ın yayımladığı belgelere göre Strategy, 30 Kasım kapanışından itibaren MSCI ABD Endeksi dahil küresel endekslerden çıkarılacak. Japon şirketi Metaplanet de aynı tarihte MSCI Japonya Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi'nden çıkarılacak.

Karar, MSCI'ın 15 Ekim'de faaliyet göstermeyen şirketler için benimsediği yeni kurallara dayanıyor. Kurallar şirketlerin faaliyet varlıklarını ve beş finansal ölçütü inceliyor. Strategy'nin yöneticileri daha önce bu yaklaşımı "ayrımcı" diye nitelemişti.

ZORUNLU SATIŞ 8,8 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

MSCI endekslerini takip eden fonlar, endeksten çıkan hisseleri satmak zorunda kalıyor. Strategy'nin hesaplamasına göre bu fonlar şirketin yaklaşık 13 milyon hissesini, yani hisselerinin yüzde 3,1'ini tutuyor ve bu pay yaklaşık 1,6 milyar dolara denk geliyor.

JPMorgan ise Kasım 2025'te endeks dışı kalmanın 2,8 milyar dolarlık çıkışa yol açabileceğini, diğer endeks sağlayıcıları da aynı adımı atarsa tutarın 8,8 milyar dolara çıkabileceğini hesaplamıştı. Karar, 850 bin 364 Bitcoin (BTC) tutan şirketi Bitcoin satmaya zorlamıyor.

PRİM 3,4 KATTAN 1,08 KATA İNDİ

Analistlere göre asıl risk şirketin Bitcoin alım modelinde bulunuyor. Strategy, alımlarını büyük ölçüde hisse satışıyla finanse ediyor ve bu model, piyasa değerinin Bitcoin varlıklarının üzerinde kalmasına dayanıyor. Bu oran Kasım 2024'teki 3,4 kat zirvesinden 1,08 kata geriledi.

10x Research'ün kurucusu Markus Thielen, kararın büyük ölçüde fiyatlandığını belirterek "Bitcoin'in kendisine bir yansıma beklemiyoruz." dedi. Bağımsız analist Derin Olenik ise kararın kurumsal benimseme anlatısına büyük bir darbe olacağını savundu.

Strategy hisseleri karar sonrasında mesai dışı işlemlerde yüzde 2,6 düşüşle 119,06 dolara geriledi. Yayım sırasında Bitcoin 73 bin 400 dolardan işlem görüyor.