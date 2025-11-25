Bitcoin'de Sharpe oranı sıfıra yaklaştı: Tarihi dip sinyali geldi

Bitcoin'in önemli teknik göstergelerinden biri olan Sharpe oranı, piyasa diplerinde görülen seviyelere gerileyerek sıfıra yaklaştı. CryptoQuant analisti I. Moreno, pazartesi günü yaptığı değerlendirmede bu seviyenin tarihsel olarak maksimum belirsizlik anlarına ve riskin yeniden fiyatlandığı dönemlere işaret ettiğini vurguladı.

Bitcoin Alımı İçin Fırsat Sinyali

CryptoQuant verileri, Bitcoin'in şu anda 2019, 2020 ve 2022 yıllarında görülen döngüsel dip bölgesine girdiğini gösteriyor. Sharpe oranı, bir varlığın riskine kıyasla ne kadar getiri sağladığını ölçüyor. Oranın sıfıra yaklaşması, Bitcoin'in oynaklığına göre düşük performans gösterdiği ve risk-ödül dengesinin yatırımcı lehine döndüğü anlamına geliyor. Analist Moreno, bu durumun mutlak bir dip garantisi vermediğini, ancak piyasa istikrar kazandığında gelecek getirilerin kalitesinin artacağına işaret ettiğini belirtti.

Tarihsel veriler, düşük Sharpe oranının genellikle "akıllı para" olarak adlandırılan kurumsal yatırımcıların piyasaya giriş yaptığı dönemlerle örtüştüğünü gösteriyor. 2024'ün başlarında Bitcoin 73.000 dolar ile rekor kırarken bu oran 50 seviyesine yükselmişti. Analistler, mevcut tablonun henüz bir trend dönüşünü kesinleştirmediğini ancak risk ayarlamalı görünümün uzun vadeli yatırımlar için cazip hale geldiğini ifade ediyor.

Öte yandan Glassnode'un zincir üstü verileri, geçtiğimiz hafta tüm Bitcoin arzının yüzde 8'inden fazlasının el değiştirdiğini ortaya koydu. Bu denli büyük bir hareketlilik son yedi yılda sadece iki kez; Aralık 2018 ve Mart 2020 ayı piyasalarında görüldü. Semler Scientific Bitcoin Strateji Direktörü Joe Burnett, yaşanan geri çekilmeyi Bitcoin tarihindeki en önemli zincir üstü olaylardan biri olarak yorumladı. Bitcoin, 10 gün içinde yüzde 23 değer kaybederek cuma günü 82.000 dolar seviyesini test etti ve ardından pazartesi günü 89.000 dolara toparlandı.