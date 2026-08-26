Bitcoin boğa piyasasına geri mi dönüyor?

Boğa Skoru adı verilen endeks on göstergeden kaçının olumlu sinyal verdiğini ölçüyor. Analiz şirketine göre bu göstergelerin sekizi artık yukarı yönü işaret ediyor. Endeksteki yükseliş, Bitcoin'in yüzde 24'lük rallisinin ardından geldi.

Talep tarafında da Ekim 2025 başından bu yana görülmeyen bir eşleşme ortaya çıktı. Spot alımlar hızlanırken spot ve vadeli piyasa talebi aynı anda büyüdü. İki piyasanın aynı anda güçlenmesi, hareketin yalnızca kaldıraçlı işlemlere dayanmadığına işaret ediyor.

CryptoQuant'ın doğrulama eşiğini 365 günlük hareketli ortalama oluşturuyor. Söz konusu çizgi şu anda 83 bin dolar civarından geçiyor ve CryptoQuant'a göre yeni bir boğa piyasasından söz edebilmek için haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor.

LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger de yakın bir seviyeye işaret ediyor. Kruger'in izlediği eşik Mayıs 2026 zirvesi olan 82 bin 820 dolar. Stratejist, "Bu seviyenin net biçimde aşılması, anlamlı bir döngü dibinin oluştuğu görüşünü güçlendirir ve dikkati 100 bin dolara, nihayetinde de 2025 rekoruna doğru bir sonraki büyük harekete çevirir." dedi.

MAYISTA KÂR MARJI YÜZDE 19'DAYKEN YÜZDE 30 DÜŞÜŞ GELDİ

Aynı rapor kısa vadeli bir uyarı da taşıyor. CryptoQuant'a göre ralli kısa vadede aşırı ısınmış olabilir ve bunun üç işareti var.

İlk işaret yatırımcıların kâğıt üzerindeki kârında görülüyor. Gerçekleşmemiş kâr marjı yüzde 20,5'e çıktı ve Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mayıs ayındaki hareket karşılaştırma için öne çıkıyor. Aynı gösterge mayıs ayının başında yüzde 19'a ulaşmıştı ve Bitcoin o sırada 82 bin dolar civarında işlem görüyordu. Fiyat sonrasında yaklaşık yüzde 30 geriledi.

Mevcut okuma o eşiği de aştı. Gösterge böylece mayıs ayındaki yüzde 19'luk seviyenin üzerine çıktı.

BALİNALAR ÜÇ GÜNDE 1,2 MİLYAR DOLAR KÂR GERÇEKLEŞTİRDİ

İkinci işaret büyük yatırımcıların davranışında görüldü. Bitcoin'i kısa süredir elinde tutan balinalar 20-22 Ağustos arasında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık kâr gerçekleştirdi. Tek günlük rakam 20 Ağustos'ta 614 milyon dolarla rekor kırdı. Bitcoin o günlerde 78 bin ile 79 bin dolar bandında işlem görüyordu.

Üçüncü işaret borsa girişlerindeki artış oldu. Borsalara gönderilen Bitcoin miktarı yaklaşık 53 bin BTC'ye çıktı ve haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Borsalara gönderilen Bitcoinler satışa konu olabileceği için bu hareket olası satış hazırlığı olarak izleniyor.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 915 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içinde 81 bin 269 dolara kadar çıktı ve CryptoQuant'ın boğa piyasasının doğrulanması için izlediği 83 bin dolarlık çizginin 4 bin 475 dolar altında bulunuyor.

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