Bitcoin, 92.500 doların altına geriledi

Bitcoin (BTC), 95.500 dolar seviyelerindeyken saatler içinde sert bir düşüş yaşadı ve 92.474 dolara geriledi. Ethereum (ETH), XRP ve Solana (SOL) dahil diğer büyük kripto paralar da Bitcoin'in hareketini takip etti. Coinglass verilerine göre ani düşüşün ardından dört saatte 750 milyon doların üzerinde uzun pozisyon tasfiye edildi.

ABD-AB GERİLİMİ PİYASAYI SARSTI

Analistler, bu düşüşü ABD ile AB arasında tırmanan ticaret savaşı korkularına bağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, sekiz NATO müttefikine (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya) yönelik gümrük vergilerini 1 Şubat'ta yüzde 10'dan başlatıp Haziran'a kadar yüzde 25'e çıkarmakla tehdit etti. Trump'ın bu hamlesi, Danimarka'nın Grönland'ı ABD'ye satmasını talep etmesinin ardından geldi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre Avrupalı liderler bu talepleri "şantaj" olarak nitelendirdi ve transatlantik ilişkilerde "tehlikeli bir sarmalın" başlayabileceği uyarısında bulundu. AB yetkilileri şu anda karşı önlemler hazırlıyor. Bu önlemler arasında ABD şirketlerine yönelik yeni vergiler, Amerikan hizmetlerinin kısıtlanması ve AB'ye yapılacak yatırımların sınırlandırılması yer alıyor.

KRİPTOYA ÖZGÜ ZAYIFLIK

Presto Research'ten Min Jung, "Kripto piyasası diğer varlık sınıflarına kıyasla zayıflık göstermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Jung, ABD-AB ticaret savaşı endişelerinin piyasa psikolojisini derinden etkilediğini belirtirken, KOSPI dahil diğer riskli varlıkların yatay veya yükseliş trendinde olduğuna dikkat çekti. Jung'a göre bu durum, yatırımcıların diğer riskli varlıkları tercih ettiğini ve kripto piyasasının geride kaldığını gösteriyor.

BTC Markets kripto analisti Rachael Lucas ise son ABD-AB ticaret savaşı haberlerinin zaten gergin olan piyasaya yeni bir volatilite dalgası enjekte ettiğini belirtti. Lucas, başlıkların gürültülü olmasına rağmen mevcut geri çekilmenin temel sebebi olmadığını vurguladı.

Lucas ayrıca kripto piyasası güveninin ABD'deki kripto piyasa yapısı tasarısının askıya alınmasının ardından zaten zayıfladığını ifade etti. Coinbase'in tasarıya desteğini çekmesinin ardından Senato Bankacılık Komitesi, değerlendirme oturumunu belirsiz bir tarihe ertelemişti.