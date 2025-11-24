Haberler

Bitcoin 87.500 dolara yükseldi

Güncelleme:
Lider kripto para birimi Bitcoin, haftalık sert düşüşün ardından 87.500 dolar seviyesine toparlandı. Analistler piyasadaki likidite eksikliğine dikkat çekerken fiyatın 85 bin ile 90 bin dolar aralığında konsolide olmasını bekliyor.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, hafta başında yaşanan toplu tasfiyeler ve sert satış dalgasının ardından toparlanma sinyalleri veriyor. Cuma günü 81.000 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin, piyasa verilerine göre son 24 saatte yüzde 1,8 artış kaydederek 87.645 dolardan işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yaralarını Sarıyor

Bitcoin'deki toparlanma altcoin piyasasına da yansıdı. Ether yüzde 0,5 artışla 2.834 dolara, XRP yüzde 2,65 artışla 2,09 dolara ve Solana yüzde 2,5 artışla 133 dolara yükseldi. Ancak analistler, bu yükselişin kalıcı bir momentumdan yoksun olduğu konusunda yatırımcıları uyarıyor. Kronos Research CIO'su Vincent Liu, mevcut durumu "sert düşüş sonrası gelen tepki alımı" olarak nitelendirdi. Likiditenin sığ olduğunu belirten Liu, "Uzun vadeli yatırımcılar alım yaparken fiyatın 85 bin ile 90 bin dolar aralığında sıkışmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcıların tedirginliği ise sürüyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, hafta başındaki 11 seviyesinden 13'e yükselse de piyasa halen "aşırı korku" bölgesinde bulunuyor. BTC Markets analisti Rachael Lucas, Bitcoin'in 86.000 dolar üzerinde tutunmasının kısa vadede olumlu olduğunu ancak piyasa yapısının kırılganlığını koruduğunu vurguladı. Lucas'a göre Bitcoin'in 88.000 doların üzerinde kalıcılık sağlaması, dip seviyenin görüldüğünü teyit edebilir. Aksi bir senaryoda ise fiyatın 80.000 dolara geri çekilme riski devam ediyor. Lucas ayrıca kurumsal taraftaki borsa yatırım fonu (ETF) çıkışlarının bir "kaçış" değil, "risk yönetimi ve rotasyon" hamlesi olduğunu ifade etti.

Burak KÖSE

