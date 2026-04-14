Bitcoin 75 bin dolara dayandı

Çarşamba günü geç saatlerde 74.414 dolara yükselen Bitcoin, ağır dirençle karşılaşarak haberler kaleme alınırken 74.290 dolara geriledi. Ethereum (ETH) yüzde 7,9 artışla 2.365 dolara çıkarak şubat başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. XRP yüzde 3,2 ile 1,37 dolar, Solana yüzde 4,9 ile 85,97 dolar düzeyinde işlem gördü. Kripto para piyasasının toplam değeri bir ayın zirvesi olan 2,6 trilyon dolara yükseldi.

İRAN UMUTLARI SHORT POZİSYONLARI YAKTI

CoinGlass verilerine göre son 12 saatteki tasfiyelerin 425 milyon dolarlık bölümü Bitcoin ve Ethereum'daki kaldıraçlı kısa pozisyonlardan oluştu. Kripto analiz hesabı Bull Theory, son birkaç saatte 300 milyar doları aşan kısa pozisyonun tasfiye edildiğini ve bunun toplam piyasa değerine 100 milyar dolar eklediğini paylaştı.

Piyasa yükselişini besleyen başlıca etken ABD-İran geriliminin azalacağına yönelik umutlar oldu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" sağlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik somut adımlar beklendiğini açıkladı. BTSE'nin yönetici direktörü Jeff Mei, piyasaların "ABD ve İran'ın anlaşmaya yaklaştığına" inanan trader'ların güveniyle yükseldiğini belirtti.

ANALİSTLER RALLİNİN KALİTESİNİ SORGULUYOR

Presto Research'ten Rick Maeda hareketi "klasik risk iştahı geri sıçraması" olarak nitelendirdi. "Piyasa İran ve Hürmüz kaygılarını büyük ölçüde fiyatlamıştı." diyen Maeda, Vance'in açıklamalarının yatırımcılara bu primin bir kısmını geri almak için alan açtığını ekledi. Zeus Research'ten Dominick John ise rallinin makro rahatlama, güçlü ETF girişleri ve temel destek seviyelerinde agresif balina birikimi tarafından beslendiğini aktardı. John, analistlerin 70.000 dolarlık destek ile 72.000-75.000 dolar arasındaki direnç bölgesini yakından izlediğini söyledi.

Valerius Labs daha temkinli konuştu. "Bu bir kırılım değil. Yukarıdaki arzla karşılaşan kısa pozisyon sıkışması." diyen ekip, gerçek alıcıların 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 15 altında değil üzerinde belireceğini vurguladı.

Pakistan'daki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasına karşın ABD ile İran'ın iletişimi sürdürdüğü bildirildi. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki gerilim, enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. WTI ham petrol pazar günü 105 dolara kadar çıktıktan sonra pazartesi yüzde 2 düşerek varil başına 96,8 dolara geriledi. Maeda ortada hâlâ somut bir anlaşma bulunmadığını hatırlatarak "bir sonraki İran-ABD manşetini, petrolü ve genel risk rallisinin tutunup tutunmayacağını" takip etme çağrısında bulundu.