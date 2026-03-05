Bitcoin 74 bin doları aştı kripto para piyasası ve şirket hisseleri değer kazandı

Bitcoin fiyatı, kısa süreliğine 74 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık bir aylık aranın ardından ilk kez bu seviyeyi test etti. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi, uzun bir süre 70 bin doların altında işlem gördükten sonra son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Bu yükseliş dalgası genel piyasaya da yayılarak Ether fiyatını yüzde 9 artışla 2.200 doların üzerine taşıdı.

Piyasa değeri en yüksek 50 dijital varlık arasında en dikkat çekici hareketlilik Dogecoin ve Zcash tarafında yaşandı. Dogecoin yüzde 15 oranında değer kazanarak yeniden 0,10 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Zcash ağının yerel tokeni ZEC ise yüzde 13 civarında yükselerek şubat ayı başındaki seviyelerinden toparlandı ve 250 dolar civarında işlem görmeye başladı.

ETF GİRİŞLERİ VE KURUMSAL TALEP YÜKSELİŞİ DESTEKLİYOR

Analistler, kripto piyasalarındaki haftalar süren zayıflığın ardından gelen bu toparlanmanın kurumsal talep tarafından desteklendiğini belirtiyor. Coin Bureau kurucu ortağı Nic Puckrin, spot Bitcoin ETF'lerine bu hafta şimdiye kadar 680 milyon doların üzerinde giriş olduğunu vurguladı. Puckrin, kurumsal yatırımcıların jeopolitik belirsizlik dönemlerinde Bitcoin'i bir riskten korunma aracı olarak gördüğünü ve varlığın geleneksel hisse senedi endekslerinden pozitif ayrıştığını ifade etti.

Kripto para piyasasındaki bu ivme, sektörle bağlantılı şirket hisselerine de yukarı yönlü bir hareketlilik olarak yansıdı. Coinbase hisseleri yüzde 15 artışla 210 dolar civarına çıkarken, Gemini hisseleri de dipten dönerek yüzde 34 oranında değer kazandı. Galaxy Digital hisseleri 24,40 dolara ulaşırken, madencilik şirketleri Bitfarms ve Hut 8 hisselerinde de günlük yüzde 13 civarında artış görüldü.