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Bitcoin 64 bin dolar desteğini korursa 69 bin doları hedefleyebilir

Bitcoin 64 bin dolar desteğini korursa 69 bin doları hedefleyebilir
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Analist Ali Martinez'e göre Bitcoin, 64 bin dolar desteğini korumayı başarırsa yaklaşık yüzde 7 yükselerek 69 bin doları hedefleyebilir.

Bitcoin, beklenen 70 bin dolar seviyesini geri alamayıp ani bir aşağı dönüş yapmasının ardından son yükselişine ara verdi. Birkaç gündür ekside kalan Bitcoin yeniden 64 bin doların altına geriledi. Ancak tanınan kripto analisti Ali Martinez, kripto para için yeni bir fiyat hedefi belirledi.

Martinez, perşembe günü paylaştığı zincir üstü verilerde Bitcoin'in 69 bin dolara doğru yeni bir yükseliş ayağına hazırlanıyor olabileceğini öne sürdü. Ancak analiste göre bu, varlık 64 bin dolardaki desteği koruyamazsa gerçekleşmeyecek.

MARTINEZ 64 BİN DOLARI KRİTİK DESTEK GÖRÜYOR

Paylaşım sırasında 63 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin için Martinez, 64 bin doları kritik bir destek olarak gösterdi. Analiste göre bu seviye, kripto paranın bir sonraki büyük hareketini belirleyecek. Martinez ayrıca Bitcoin'in yükselen bir kanal içinde işlem gördüğünü ve son fiyat hareketinin 64.538 dolar civarında sıkıştığını gösteren bir grafik paylaştı.

Martinez'e göre Bitcoin 64 bin doların üzerinde tutunabilirse yükseliş momentumunu yeniden kazanabilir ve yaklaşık 69 bin dolardaki bir sonraki direncine doğru ralli yapabilir. Bu da yaklaşık yüzde 7'lik bir sıçrama anlamına geliyor. Bitcoin, yayım sırasında tam da bu kritik destek bölgesinde, 64 bin dolar dolaylarında işlem görüyordu.

BORSA REZERVİ DÜŞERKEN BTC YÜKSELİŞE HAZIRLANIYOR

Bitcoin fiyatındaki düşüş birkaç gündür sürse de varlığın yeniden yükselişe geçmeye ve momentum toplamaya hazırlandığı görülüyor. Bitcoin, son 24 saatte hâlâ yaklaşık yüzde 1,24 değer kaybı gösteriyor.

Buna karşın borsa aktivitesi, satış baskısının azalmaya başladığını gösteriyor. Aynı dönemde borsa rezervi eksi 0,02'lik hafif bir düşüş kaydetti. Borsa rezervinin düşmesi, ne kadar hafif olursa olsun, varlık için yükseliş sinyali sayılıyor ve olası bir yukarı kırılmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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