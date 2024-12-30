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Bitcoin 2025 yılında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor

Bitcoin 2025 yılında yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor
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Galaxy Research raporuna göre Bitcoin 2025'te 185 bin dolarlık rekor bir seviyeye ulaşabilir. Kurumsal yatırımcılar ve ulus devletlerin benimsemesiyle kripto para birimi yeni zirvelere doğru ilerliyor.

Galaxy Research, Bitcoin'in 2025 yılında 185 bin dolara ulaşabileceğini öngördü. Rapora göre bu artış kurumsal yatırımcılar ve ulus devletlerin kripto paraya olan ilgisinden kaynaklanacak. Kripto para piyasasının geleceğine dair bu önemli tahminler, yatırımcılar ve piyasa izleyicileri için büyük önem taşıyor.

Kurumsal ve Ulusal Benimseme ile Bitcoin Yükselişe Geçiyor

Galaxy Research tarafından yayımlanan son rapor, kripto para dünyasında heyecan yarattı. Raporda, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde göstereceği performansa ilişkin dikkat çekici öngörüler yer aldı. Raporda kurumsal yatırımcıların ve devletlerin artan ilgisiyle Bitcoin'in 2025 yılında 185 bin dolar seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

Galaxy Research başkanı Alex Thorn, özellikle kurumsal yapıların ve ulus devletlerin kripto para birimlerine yönelik artan ilgisinin, Bitcoin'in değerini rekor seviyelere taşıyacağını vurguluyor. Raporda Ethereum için de umut verici tahminler bulunuyor. Ethereum'un gelecek bir yıl içinde 5.500 doların üzerinde işlem görebileceği öngörülüyor.

Galaxy'nin analizine göre önümüzdeki yıl Nasdaq-100 endeksinde yer alan en az beş şirket ve beş ulus devlet, Bitcoin'i varlık portföylerine dahil edecek. Bu gelişmenin piyasada yeni bir rekabet ortamı oluşturması bekleniyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinin toplam varlık değerinin 2025'te 250 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Ayrıca önde gelen bir varlık yönetimi platformunun, portföyünün en az yüzde 2'sini Bitcoin'e ayıracağı öngörüsü de raporda yer alıyor.

Merkezi olmayan finans alanında da önemli gelişmeler bekleniyor. DeFi sistemlerinde kilitli Bitcoin miktarının gelecek yıl ikiye katlanarak 22 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Rapor ayrıca, Bitcoin madenciliği sektöründe yapay zeka şirketleriyle iş birliklerinin artacağına işaret ediyor.

Galaxy'nin raporunda yer alan bir diğer çarpıcı öngörü ise Bitcoin'in piyasa değerinin, 2025'te altının piyasa değerinin beşte birine ulaşacağı yönünde. Bu öngörüler, kripto para piyasalarının geleceğine yönelik iyimser beklentileri güçlendiriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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