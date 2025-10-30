Bitcoin 111 bin dolara yükseldi

Bitcoin (BTC), ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret anlaşmasının yakında gerçekleşebileceğini belirtmesinin ardından 111.300 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin, günün erken saatlerinde 108.500 dolara kadar gerileyen fiyatından toparlanarak yüzde 2 düşüşle işlem görüyor.

Trump-Xi Görüşmesi Piyasayı Harekete Geçirdi

Trump'ın Güney Kore'nin Busan kentinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından somut bir açıklama gelmemesi Bitcoin'de başlangıçta düşüşe neden oldu. Piyasa kaynaklarına göre gelişmelerin çoğu önceden fiyatlanmıştı ve ortak basın toplantısının yapılmaması büyük bir ilerleme olmadığına işaret ediyordu.

Güney Kore'den ayrılan Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin Çin'e uyguladığı tarifeleri yüzde 20'den yüzde 10'a düşüreceğini açıkladı. Kaynaklara göre Trump ayrıca nadir toprak elementleri konusundaki tüm sorunların çözüldüğünü ve Çin'den ticaret anlaşmasına ulaşmak için engel kalmadığını söyledi.

Analistler, ticaret konusundaki makroekonomik görünümün hâlâ belirsiz olduğunu ve yakın vadede oynaklığın sürebileceğini belirtiyor. Caladan'dan araştırma başkanı Derek Lim, sadece Trump'ın söylediklerinin duyulduğunu ve Çin'in henüz hiçbir şeyi teyit etmediğini vurguladı. Lim, nadir toprak elementleri gibi konularda Çin'den teyit gerektiğini ve bu noktada belirsizlik bulunduğunu ifade etti.

Lim ayrıca, dünkü Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz indirimi yapılmaması yönünde sürpriz muhalif oylar olduğunu hatırlattı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının 25 baz puan düşürülmesine rağmen, aralık ayındaki bir sonraki toplantıda yeni bir indirim yapılıp yapılmayacağının belirsiz olduğunu söylemişti. Lim, bunun piyasalara belirsizlik getirdiğini ekledi.

Lim ayrıca, yatırımcıların izleyebileceği net bir katalizör görmediğini belirtti. Yükseliş eğilimindeki piyasa yapısı, faiz indirimleri ve niceliksel sıkılaşmanın sona ermesi gibi en önemli katalizörlerin zaten devrede olduğunu ifade etti.

Kronos Research'ten yatırım direktörü Vincent Liu ise yakın vadede fiyatların salt başlıklardan ziyade likidite ve makro pozisyonlamaya bağlı olarak hareket edeceğini söyledi. Liu, pozisyonlama ve likiditenin kısa vadeli hareketleri yönlendireceğini ve enflasyon sürprizlerinin kripto piyasasında daha keskin oynaklığa yol açabileceğini belirtti.