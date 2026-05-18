Birleşik Krallık tokenize toptan piyasalar için düzenleyici yol haritası hazırlıyor

İstişare Birleşik Krallık'ın tokenize menkul kıymetler ve işlem sonrası altyapıya odaklanan dijital piyasa stratejisinin parçasını oluşturuyor. Düzenleyiciler ihtiyati muamele, tokenize teminat ve uzlaşma araçlarına ilişkin önerilen yaklaşımları belirledi.

16 FİRMA SANDBOX'TA CANLI TESTE HAZIRLANIYOR

Düzenleyiciler açıklamalarında "Hükümetin Toptan Finansal Piyasalar Dijital Stratejisi tokenizasyonu özellikle işlem sonrası süreçler ve teminat alanında önemli bir fırsat olarak belirledi." ifadesini kullandı.

İstişare bankalar, yatırım şirketleri, varlık yöneticileri, merkezi saklama kuruluşları ve merkezi karşı taraflar dahil finansal piyasa altyapısı sağlayıcıları, işlem platformları ve tokenizasyon çözümleri geliştiren fintek şirketlerini hedefliyor. Mevcut aşamada tahviller, hisse senetleri ve fon payları dahil tokenize menkul kıymetlere odaklanılıyor ancak düzenleyiciler kapsamı ilerleyen dönemde genişletebileceklerini belirtti.

Piyasa katılımcıları görüşlerini 3 Temmuz'a kadar sunabilecek. FCA ve merkez bankası son tarihten sonra sektör çalıştayları düzenleyecek, 2026 yazında bir geri bildirim raporu yayımlayacak ve yılın ilerleyen döneminde dijital toptan piyasa geliştirme yol haritasını açıklayacak.

MERKEZ BANKASI UZLAŞMA SAATLERİNİ 7/24'E YAKINLAŞTIRIYOR

İstişarenin yanı sıra her iki düzenleyici de tokenizasyon ve dağıtık defter teknolojisini test etmek için bir dizi adım attı. FCA ve merkez bankası birlikte başlattığı Dijital Menkul Kıymetler Sandbox'ında 16 firma ilk aşamayı geçerek canlı ihraç, işlem ve uzlaşma testlerine hazırlanıyor.

Merkez bankası ayrıca RTGS ve CHAPS uzlaşma saatlerini 7 gün 24 saate yakın işleme doğru genişletmek için ayrı bir istişare yayımladı. Kademeli yaklaşım hafta sonu ve uzatılmış günlük işlem pencerelerini kapsıyor.

Kurum 2028'i hedefleyen bir canlı senkronizasyon hizmeti başlatmayı da taahhüt etti. Bu hizmet tokenize varlıkların merkezi karşı taraflarda ve merkez bankası operasyonlarında teminat olarak kullanılmasını sağlayacak.

FCA ise Nisan'da fon tokenizasyonunun pilot aşamanın ötesine taşınması için bir politika çerçevesi yayımlamıştı. Çerçeve yatırımcıların tokenize fon yapıları dahil yetkili fonlarla doğrudan işlem yapmasına olanak tanıyan kurallar getirirken fon yöneticilerine dağıtık defter sistemlerinde pay sahipliği kayıtlarının tutulması konusunda rehberlik sağladı.