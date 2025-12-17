Birleşik Krallık'ta kripto para sahipliği düşüşe geçti

Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) adına YouGov tarafından gerçekleştirilen yeni bir tüketici araştırması, ülkedeki kripto para sahipliği oranlarında düşüş yaşandığını ortaya koydu. 2024 yılında yetişkin nüfusun yüzde 12'si kripto varlık bulundururken bu oran 2025 yılında yüzde 8 seviyesine geriledi.

Söz konusu düşüşe rağmen sahiplik oranının 2021 yılındaki seviyenin yaklaşık iki katı olduğu kaydedildi. Veriler, piyasadaki katılımın tamamen çökmediğini ancak geçen yıl görülen zirve noktasından bir geri çekilme yaşandığını gösteriyor. Kripto varlıklara yönelik toplumsal farkındalık ise önceki yıllarla paralel olarak yüzde 91 gibi yüksek bir oranda seyretmeye devam ediyor.

PORTFÖY DEĞERLERİ YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

Yatırımcı sayısındaki azalmaya karşın elde tutulan varlıkların ortalama değerinde artış gözlemlendi. Araştırmaya göre 100 sterlin ve altında bakiyeye sahip küçük yatırımcıların oranı düşerken daha yüksek değerli portföylere sahip olanların sayısı arttı. Değeri 1.001 ile 5.000 sterlin arasında değişen varlıklara sahip kullanıcıların oranı dört puan artarak yüzde 21 seviyesine ulaştı. Benzer şekilde, 5.001 ile 10.000 sterlin arasında yatırım yapanların oranı da üç puanlık artışla yüzde 11 oldu.

Merkezi borsalar, kripto varlık edinimi için en çok tercih edilen giriş noktası olmayı sürdürüyor. Katılımcıların yüzde 73'ü varlıklarını genellikle bu platformlar üzerinden edindiklerini belirtti. Bu oran 2024 yılına göre dört puanlık bir artışı temsil ediyor. Ödeme firmaları ise yüzde 15 ile borsaları takip etti. Kullanıcılar platform seçiminde kullanım kolaylığı, itibar ve güvenlik unsurlarını en önemli faktörler olarak sıraladı.

Araştırma, kripto para kullanıcıları ile genel kamuoyu arasındaki risk algısı farkını da net bir şekilde ortaya koydu. Kullanıcıların yüzde 63'ü daha yüksek getiri için risk almaya istekli olduğunu belirtirken kripto varlığı olmayanlarda bu oran yüzde 24'te kaldı. Staking faaliyetlerine katılım ise bir önceki yıla göre beş puan azalarak yüzde 22'ye düştü. Kredi kartı veya borçlanma yoluyla alım yapanların oranı da yüzde 14 seviyesinden yüzde 9'a geriledi.

Yatırımcıların yasal düzenlemelere bakışı ise farklılık gösteriyor. Katılımcıların dörtte biri, kripto paraların daha fazla denetlenmesi durumunda yatırım yapmaya daha istekli olacaklarını ifade etti. Birleşik Krallık hükümeti ve düzenleyici kurumlar, inovasyonu desteklerken tüketici güvenliğini sağlamayı amaçlayan kademeli bir yol haritası izliyor. FCA, 2026 yılında nihai kuralların belirlenmesini ve 2027 itibarıyla yaptırımların başlamasını hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.