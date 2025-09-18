Birleşik Krallık kripto dünyasını bankacılık standartlarına çekiyor

Finansal Düzenleme Otoritesi, kripto sektörü için "aynı risk, aynı düzenleyici sonuç" prensibini benimseyen yeni bir yaklaşım sunuyor. Bu çerçeve, kripto firmaları için operasyonel dayanıklılık, siber güvenlik ve üst düzey yönetim hesap verebilirliği gibi geleneksel finansal kurumların tabi olduğu standartları uyarlıyor.

Birleşik Krallık Kripto Düzenlemelerinde ABD ile Yarışa Giriyor

FCA tarafından yayımlanan danışma belgesinde, kripto firmalarının bankalar yerine tüketici kredisi sağlayıcılarına benzer standartlarla karşılaşacağını açıkladı. Bu yaklaşım, kripto firmalarının daha düşük sistemik risk profili nedeniyle benimsendi.

Düzenleyici kurum, Tüketici Koruma Yükümlülüğü olarak bilinen müşteri sorumluluğu standardının kripto piyasalara genişletilip genişletilmeyeceği konusunda görüş alıyor. Ayrıca tüketicilerin şikayetlerini mali arabuluculuk servisine taşıyıp taşıyamayacağı da tartışılıyor.

Operasyonel dayanıklılık gereksinimleri, siber saldırı ve kesinti güvenlik önlemleri dahil tam olarak uygulanacak. Yönetişim, sistemler ve kontroller ise FCA'nın Üst Düzey Yöneticiler ve Sertifikasyon Rejimi ile uyumlu hale getirilecek.

Bireysel yatırımcılar için korumalar muhafaza edilecek. Ancak kripto ticaret platformlarında profesyonel yatırımcılar arasında doğrudan gerçekleştirilen işlemlere dürüstlük, beceri ve özen gibi ilkeler uygulanmayacak.

Geri bildirimler ekim ve kasım aylarında alınacak ve faaliyete özgü gereksinimler üzerine sektör danışmalarından sonra nihai kuralların 2026'da yayınlanması planlanıyor.